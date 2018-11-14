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أخبار البلد

أكاديمية مصر للطيران تحصل على اعتماد الايكاو فى مجال التدريب على الأمن

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 08:29 م
صدى البلد
نورهان خفاجي
سلم محمد عبدالرحمن المدير الإقليمى للمنظمة الدولية للطيران المدني الإيكاو لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، شهادة اعتماد دولية من (الايكاو) لأكاديمية تدريب مصر للطيران  لمنح دورات تدريبية فى مجال أمن الطيران، وقد تسلم الشهادة الطيار احمد عادل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، على هامش ملتقى أمن الطيران والتسهيلات، المنعقد بوزارة الطيران ويختتم أعماله غدا.

وكان الطيار احمد عادل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران ألقى كلمة في افتتاح الملتقى نيابة عن الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى بحضور محمد عبدالرحمن المدير الإقليمي لمنظمة الدولية للطيران المدني الايكاو لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ولويس فونيسكا المدير الإقليمي لمنطقة أوروبا وشمال الأطلنطى.

وتناولت الكلمة سبل تعزيز التعاون المشترك بين الدول الأعضاء وتوحيد مجتمع أمن الطيران من خلال إنشاء آلية لتبادل المعلومات والخبرات وتحسين الموارد والابتكارات التكنولوجية للتقليل من المخاطر وتجاوز تحدّيات السلامة بين الدول وبعضها بالتنسيق مع منظمة الايكاو بما يساهم في تحسين وزيادة فعالية أمن الطيران على المستوى الإقليمي والدولي وإرساء الثقافة الأمنية، والمساعدة فى إيصال خدمات فعالة ومحددة الأهداف فى مجال تنمية القدرات البشرية والارتقاء ببرامج التدريب، وذلك ﻤن أﺠﻝ ﻤجابهة اﻟﺘﺤدﻴﺎت اﻟﻤﺸﺘرﻛﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻝ اﻟطﻴران اﻟﻤدﻨﻲ وتحقيق مستوى استدامة من الأمن والسلامة للنهوض بهذا القطاع الحيوي المهم.

وأكد المصري حرص وزارة الطيران المدني على مواكبة التطورات والمستجدات المتعلقة بأمن الطیران المدني والتغييرات الحدیثة التي تطرأ على مجالات الأمن والسلامة والنقل الجوي وتطبیق الإجراءات الأمنية بالمطارات المصرية وفقًا لأعلى المعايير الدولية والعمل دائما على تأهيل العنصر البشري في مجال أمن الطيران.

من جانبه أشاد محمد عبدالرحمن بالتنظيم الرائع من جانب وزارة الطيران المدنى المصرية لاستضافة هذا الحدث، وقدم الشكر والتقدير الى الحكومة المصرية وبخاصة الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى لإقامة هذا الحدث تحت رعايته، مثنيا على المشاركة المتميزة من ثلاث مناطق مختلفة على مستوى أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط.

وأعرب عن سعادته بحصول أكاديمية تدريب مصر الطيران على شهادة الاعتماد من منظمة الطيران المدنى الدولى (الايكاو) فى مجال التدريب على أمن الطيران .

وأضاف أن أمن قطاع الطيران المدنى يعد أحد العناصر الرئيسية للحفاظ على نمو واستدامة هذا القطاع الحيوي وضمان إجراءات آمنة وفعالة على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية وبما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لمنظمة الايكاو والتى تلعب دورا كبيرا ومحوريا في التصدي للتحديات التي تواجه قطاع الطيران.

وقال إن الإيكاو ساهمت فى النهوض بالطيران المدنى، وساعدت على ضمان أمن الطيران حتى أصبح اليوم هو أسرع واسلم وسيلة للنقل حيث أقرت الخطة العالمية الأولى لأمن الطيران في العالم (GASeP)، مما أدى إلى اتخاذ إجراءات والتزامات جديدة من جانب الايكاو والدول الأعضاء والتى ساهمت فى معالجة التهديدات والمخاطر المعروفة والناشئة التي يتعرض لها الطيران المدني الدولي.

وأشار إلى أن قطاع الطيران يتعرض الى العديد من المخاطر والتهديدات الأمنية والقرصنة الإلكترونية والتى تتطلب تعاونا إقليميا ودوليا للتصدى لهذه التهديدات وان علينا زيادة قدرتنا لضمان السفر الجوي الآمن للركاب، مضيفا أن هذه الندوة تتيح الفرصة للمشاركين من مناطق مختلفة من العالم لتوفير المعلومات لتلاقي الأفكار ومناقشتها وتبادل الرؤى والخبرات وسماع المقترحات وطرح كل ما هو خاص بمجال أمن وسلامة الطيران بين الدول الأعضاء بالمنظمة وشركات الطيران والمطارات.

كانت فعاليات الندوة الاقليمية التى تستضيفها وزارة الطيران المدنى بالتعاون مع منظمة الطيران المدنى الدولى (الايكاو) انطلقت أمس "الثلاثاء" تحت عنوان (امن الطيران والتسهيلات) بمقر وزارة الطيران، بمشاركة مايقرب من 70 عضو يمثلون 15 دولة من جميع انحاء العالم بالإضافة إلى ممثلي عدد من المنظمات الإقليمية بجانب خبراء ومتخصصين في مجال أمن وسلامة الطيران.
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