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فن

أدهم سليمان يحيي حفلا مجانيًا لطلاب الإسكندرية .. 23 نوفمبر

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 06:40 م
صدى البلد
سعيد فراج
يستكمل المطرب أدهم سليمان، جولة حفلاته بالجامعات المصرية، داخل الحرم الجامعي بجامعة الإسكندرية، لأول مرة في حفل "مجاني للطلاب"، وذلك يوم الجمعة 23 من نوفمبر الجاري.

ويقوم "أدهم" حاليًا بالبروفات الخاصة بهذا الحفل والذي يظهر خلاله بشكل مختلف بمجموعة من أغنياته منها :"يا سمرا، اسمي، كل ما في القلب، أنا التايه، مش ندمان، العاشقين، يا عطري" وغيرهم.

يذكر أن المطرب أدهم سليمان، أحيا مؤخرًا حفلًا غنائيًا ناجحًا في ساقية الصاوي عبد المنعم الصاوي بمنطقة الزمالك، بحضور جماهيري كبير.
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