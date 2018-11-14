كن الأفضل.. ندوة بجامعة الفيوم بحضور العميد محمد سمير.. صور

نظمت الإدارة العامة لخدمة المجتمع بالتعاون مع المركز الدولي لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة الفيوم، ندوة حول التنمية البشرية بعنوان "كن الأفضل" بحضور الدكتور أشرف عبد الحفيظ رحيل رئيس جامعة الفيوم والعميد محمد سمير المتحدث العسكري السابق للقوات المسلحة والدكتور خالد عطا الله نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور وليد خليل مدير المركز الدولي لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس وعدد من أساتذة الجامعة والطلاب ورجال الإعلام بقاعة المؤتمرات بالمكتبة المركزية بالجامعة.



عبر الدكتور خالد عطا الله عن سعادته بحضور العميد محمد سمير للجامعة مؤكدًا أنه قامة وطنية كبيرة قدم الكثير من الإسهامات في خدمة الوطن من خلال عمله في القوات المسلحة.



وأكد عطا الله أن الهدف من الندوة هو التغيير للأفضل وغرس القيم الإيجابية في نفوس شباب جامعة الفيوم التي لا تدخر جهدًا في العمل على تنمية عقول أبنائها ووجه نصيحته لشباب الجامعة بضرورة العمل والتطور الدائم والمستمر من أجل تنمية الذات والحصول على مكانة متميزة في المجتمع.



كما قام الدكتور وليد خليل بسرد السيرة الذاتية للعميد محمد سمير حيث شغل جميع الوظائف الحتمية بسلاح المشاة حتى قائد كتيبة وعضو هيئة تدريس بمعهد المشاة ومراقب عسكري بالأمم المتحدة وملحق دفاع بدولة الإمارات العربية المتحدة كما أنه باحث ومحاضر في مجال التنمية الذاتية وكاتب صحفي.



تحدث العميد محمد سمير عن أنماط الناس وطرق تفكيرهم، مشددًا على ضرورة التحلي بالنظام والانضباط والإتقان من أجل بلوغ الهدف وتحقيق النجاح بأفضل طريقة ممكنة كما تحدث عن معايير الإتقان وقسمها لأربعة أقسام منها المعيار المهني والمعيار الأخلاقي ومعيار احترام الوقت ومعيار احترام قيمة العمل .



وتطرق العميد محمد سمير للحديث عن تجربته العملية وعرض أبرز المواقف الحياتية التي تعرض لها وكيف تمكن من تجاوز العقبات التي واجهته حتى وصل للهدف المنشود.



وأشار إلى ضرورة المداومة على التعلم ومواكبة التطورات المتسارعة في المجالات العلمية والتكنولوجية حيث إن العلم يضيف كل يوم معلومات وأفكارا جديدة وأيضًا عن ضرورة التوازن الحياتي للفرد في كل الأفعال التي يقوم بها حتي لا يصاب الفرد بالملل والإحباط كما أكد على ضرورة اكتساب الثقافات المختلفة وتعلم اللغات خصوصًا اللغة العربية وإتقانها بشكل جيد بوصفها اللغة الأم لنا كشعوب عربية بالإضافة للغة الإنجليزية.