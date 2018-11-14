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حوادث

كشف غموض العثور على جثة طفل داخل جوال في بني سويف

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 06:51 م
جثة - ارشيفية
جثة - ارشيفية
محمد عبد الحليم
تمكن ضباط البحث الجنائي بمديرية أمن بني سويف، اليوم الأربعاء، من كشف لغز العثور على جثة طفل بقرية السعادنة بمركز بني سويف، حيث تبين أن وراءها سائق ومقيم بنفس القرية بسبب خلافات مع أسرة الطفل.

كان اللواء جرير مصطفى مدير أمن بني سويف، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة بني سويف، يفيد بالعثور على جثة الطفل يدعى محمد هاني محمد، 5 سنوات، مقيم بقرية السعادنة بدائرة المركز، داخل جوال أمام أحد منازل القرية وبه إصابة بالغة بالرأس مطلع الأسبوع الجاري.

وبتشكيل فريق بحثي بقيادة العميد محمد ضبش مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن بني سويف بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، أسفرت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة سائق يدعى "محمود. س. ص" 30 سنة، ومقيم بذات القرية.

وبتقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بدافع الانتقام لوجود خلافات بين عائلته وبين والد الطفل، حيث قام الخميس الماضي باستدراج الطفل إلى منزله وتعدى عليه بالضرب على رأسه بقطعة من الحجر وإخفاء جثته بوضعها داخل الجوال.

وتخلص يوم الأحد الماضي من الجثة بإلقائها بمكان العثور عليها أمام منزل أثناء خلو الطريق من المارة، بسؤال زوجة شقيق المتهم أكدت صحة أقوال المجني عليه وأضافت أنها أزالت آثار دماء المجني عليه من منزل المتهم بناء على طلبه.

وحرر محضر بالواقعة وجرى إحالته للنيابة للتحقيق.
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