أمن الدقهلية يضبط تلاميذ هربوا من الفصول من أجل البلاي ستيشن..صور

تمكنت مباحث الدقهلية من ضبط عدد من الطلاب عقب هروبهم من المدرسة بمحلات البلاى ستيشن والسيبر والمقاهى بنطاق حى شرق المنصورة.



وتلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية يفيد بتمكن ضباط المديريه من ضبط عدد من طلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية أثناء هروبهم من المدرسة خلال اليوم الدراسى والتوجه الى محلات البلاى ستيشن و المقاهى العامة.



ومن جانبها قامت رئاسة حى شرق المنصورة بإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه عدد من المقاهى ومحلات البلاى ستيشن غير المرخصة بنطاق الحى خلال حملة مكبرة.



وأسفرت الحملة عن إغلاق و تشميع "كافيه " و " سيبر " لإدارة منشأة بدون ترخيص بشارع على مبارك بمنطقة توريل الجديدة