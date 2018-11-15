سعر غير متوقع لإطلالة إليسا السوداء في دبي ..صور

نشرت الفنانة اللبنانية إليسا، صورًا لها عبر حسابها الشخصى، على موقع التواصل الاجتماعي "الإنستجرام".





شاركت الفنانة اللبنانية إليسا، متابعيها بمجموعة من الصور عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الأجتماعى "إنستجرام"، وذلك خلال حضورها الاحتفالات الخاصة بـ ماركة جيفينشي العالمية، بمدينة دبي.





وأطلت إليسا خلال الصور، بإطلالة كلاسيكية جريئة، مرتدية توب شفاف مصنوع من قماش التول من Givenchy و بلغت قيمته 1,720 دولارًا أميركيًا، ونسقت معه بنطلون اسود كلاسيك ويبلغ ثمنه نحو 477 دولارًا أميركيًا، وأكملت إطلالتها بحقيبة يد متوسطة الحجم من علامة Givenchy أيضا.



