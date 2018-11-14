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حوادث

ضبط 15 عنصرا إجراميا في حملة أمنية بالقليوبية

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 06:49 م
صدى البلد
إبراهيم الهوارى
تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من ضبط 15 عنصرا إجراميا في حملة أمنية مكبرة بقليوب قادها اللواء علاء فاروق مدير إدارة البحث الجنائي.

وأصدر اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، تعليمات بتكثيف الحملات الامنية لضبط العناصر الاجرامية والخارجين عن القانون فقامت حملة استهدفت مركز قليوب.

وأسفرت الحملة عن ضبط 15 متهما من العناصر الخطرة، و7 أسلحة نارية، و7 قضايا مخدرات بإجمالى 270 جم أستروكس، و160جم حشيش، و165 قرصا مخدرا، وضبط 5 أحكام جنايات، وحررت مباحث المرور171مخالفة مرورية متنوعة، و107قضايا مرافق متنوعة، و35 قضية تموينية.

وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.
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