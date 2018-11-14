المصارف العربية يطلق الشراكة بين القطاعين العام والخاص ببيروت..غدا

تنطلق فاعليات مؤتمر"الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة"، والذي ينظمه اتحاد المصارف العربية برئاسة الشيخ محمد الجراح الصباح غدا وعلي مدي يومين، ضمن فاعليات المؤتمر المصرفي العربي السنوي للاتحاد بالعاصمة اللبنانية بيروت، بمشاركة 700 شخصية قيادية مصرفية ومحافظي البنوك المركزية العربية وعدد من وزراء التخطيط و المالية و الاقتصاد العرب.



ومن المقرر أن يشهد المؤتمر تكريما لعدد من الشخصيات المصرفية العربية من بينهم الدكتور عبد الرحمن الحميدي، مدير صندوق النقد العربي ومنحه جائزة " الرؤية القيادية لعام 2018".



وقال الشيخ محمد الجراح الصباح، رئيس الاتحاد، أن منح " الحميدي" جائزة الرؤية القيادية للعام الجاري، تقديرا لعطائه وانجازاته في التنسيق والتعاون بين مختلف السلطات الاقتصادية والمالية والنقدية للدول الأعضاء بصندوق النقد العربي، بالاضافة لدعم جهود الدول العربية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الشمول المالي وإرساء مقومات التنمية المستدامة، إضافة إلى جهوده المقدرة في مشروع نظام المقاصة العربية بما يساهم في دعم فرص الاستثمارات والتجارة العربية البينية واستخدام العملات العربية، ومساهمته كذلك في دفع مسيرة العمل المصرفي العربي.



وذكر "الجراح" أن جائزة "الرؤية القيادية" هي أرقى جائزة يمنحها الاتحاد على مستوى العالم العربي، والتي من المقرر منحها لـ"الحميدي" بإجماع اللجنة التنفيذية لـ" المصارف العربية"، خلال اجتماعها في بيروت أوائل أكتوبر الماضي.



من جانبه أكد وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، أن الاتحاد يعد من أكثر المنظمات العربية المؤثرة في المجتمعات العربية إذ أنه حاضر بكل الأوساط المالية والمصرفية والاقتصادية على الصعيدين العربي والدولي.



وقال "فتوح" في بيان صادر عن الاتحاد اليوم، إن الاتحاد سلط الضوء علي التحديات والمتغيرات التي تشهدها المنطقة العربية علي الساحة الاقتصادية والمالية والسياسية من بينها تفعيل دور الشمول المالي و تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

