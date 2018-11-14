ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

المصارف العربية يطلق الشراكة بين القطاعين العام والخاص ببيروت..غدا

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 06:43 م
صدى البلد
محمد يحيي
تنطلق فاعليات مؤتمر"الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة"، والذي ينظمه اتحاد المصارف العربية برئاسة الشيخ محمد الجراح الصباح غدا وعلي مدي يومين، ضمن فاعليات المؤتمر المصرفي العربي السنوي للاتحاد بالعاصمة اللبنانية بيروت، بمشاركة 700 شخصية قيادية مصرفية ومحافظي البنوك المركزية العربية وعدد من وزراء التخطيط و المالية و الاقتصاد العرب.

ومن المقرر أن يشهد المؤتمر تكريما لعدد من الشخصيات المصرفية العربية من بينهم الدكتور عبد الرحمن الحميدي، مدير صندوق النقد العربي ومنحه جائزة " الرؤية القيادية لعام 2018".

وقال الشيخ محمد الجراح الصباح، رئيس الاتحاد، أن منح " الحميدي" جائزة الرؤية القيادية للعام الجاري، تقديرا لعطائه وانجازاته في التنسيق والتعاون بين مختلف السلطات الاقتصادية والمالية والنقدية للدول الأعضاء بصندوق النقد العربي، بالاضافة لدعم جهود الدول العربية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الشمول المالي وإرساء مقومات التنمية المستدامة، إضافة إلى جهوده المقدرة في مشروع نظام المقاصة العربية بما يساهم في دعم فرص الاستثمارات والتجارة العربية البينية واستخدام العملات العربية، ومساهمته كذلك في دفع مسيرة العمل المصرفي العربي.

وذكر "الجراح" أن جائزة "الرؤية القيادية" هي أرقى جائزة يمنحها الاتحاد على مستوى العالم العربي، والتي من المقرر منحها لـ"الحميدي" بإجماع اللجنة التنفيذية لـ" المصارف العربية"، خلال اجتماعها في بيروت أوائل أكتوبر الماضي.

من جانبه أكد وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، أن الاتحاد يعد من أكثر المنظمات العربية المؤثرة في المجتمعات العربية إذ أنه حاضر بكل الأوساط المالية والمصرفية والاقتصادية على الصعيدين العربي والدولي.

وقال "فتوح" في بيان صادر عن الاتحاد اليوم، إن الاتحاد سلط الضوء علي التحديات والمتغيرات التي تشهدها المنطقة العربية علي الساحة الاقتصادية والمالية والسياسية من بينها تفعيل دور الشمول المالي و تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
loading...

ترشيحاتنا

فرنسا ترد على هجوم ترامب: فاقد للياقة والاحترام

العقيد ساطع النعماني أصيب بوعكة صحية وتوفى عقب نقله للمستشفى.. صور

روميو 2018.. فقد قدمه لإنقاذ حبيبته من الموت.. صور

سيول عاتية تجتاح عزبة سعيد فى أسيوط وانهيار عدة منازل.. صور

تعليق ناري من ميدو على قرار وليد سليمان اعتزال اللعب الدولى

نجم تشيلسي المخضرم على أعتاب الانتقال إلى مانشستر يونايتد

تعليق ساخر من ابراهيم فايق على قرار وليد سليمان اعتزال اللعب الدولي

وزير جيش الاحتلال ليبرمان يعلن استقالته..اليوم

مهاجم الترجى التونسي يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي لضمه

موجة من الطقس السيئ تضرب أسيوط.. والمحافظة ترفع حالة الطوارئ

4 أسباب تؤدى إلى إلغاء مسابقة الدوري الممتاز

فنان عربي شهير يأكل شريحة لحم بالذهب.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

الأرصاد تحذر: الأمطار مستمرة.. وهذا موعد ارتفاع درجات الحرارة

المقاولون العرب يغلق باب انتقال طاهر محمد طاهر فى وجه الأهلي

4 أسباب تؤدى إلى إلغاء مسابقة الدوري الممتاز

بيان عاجل من حزب العدالة والتنمية بعد طرد تركيا من مؤتمر باليرمو بإيطاليا

انتقال صانع ألعاب وادى دجلة إلى الأهلى فى الصيف بعد موافقة الادارة الفنية

وزير التموين: صرف الدعم بأثر رجعي للموقوفين في حالة الاستحقاق..فيديو وصور

مجدي عبدالغني يفجر مفاجأة حول عقود كهربا مع الزمالك

المقاولون العرب يحدد شروط انتقال لاعبه الدولي لـ الأهلي أو الزمالك

تعليق ناري من ميدو على قرار وليد سليمان اعتزال اللعب الدولى

الزمالك يوجه رسالة نارية لـ كهربا: لو عندك عرض من الأهلى هاته

كشف العذرية يثير الجدل فى محكمة الجنايات بشأن واقعة طالب الرحاب.. ومحامى المتهم: حبيبة هى خيط البراءة ونعتمد على الكشف الطبي.. صور

العقيد ساطع النعماني أصيب بوعكة صحية وتوفى عقب نقله للمستشفى.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محافظ المنوفية يستقبل طالب إعدادي يشكو تراكم القمامة أمام مدرسته

3 إطلالات لنجمات لبنان تثير الجدل على السوشيال ميديا.. صور

قالوا ايه علينا دولا.. السيرة الذاتية لـ قاهر الإرهاب ساطع النعماني.. صور

العقيد ساطع النعماني أصيب بوعكة صحية وتوفى عقب نقله للمستشفى.. صور

بعد 1959 يوما على إصابته.. العقيد ساطع النعماني ينضم لكتيبة الأبطال

فيديو

صرف تعويضات لأسر ضحايا خزان أبو كبير.. فيديو
القمري يكشف شعور طلاب جامعة كفر الشيخ بعد الحصول على المركز الاول
طريقة اختبار العسل من غير ترموميتر مع الشيف هالة فهمي .. فيديو
تعرف على الأطعمة المسببة لارتفاع ضغط الدم والوقاية منه.. فيديو
طريقة عمل قشدة حلاوة المولد مع الشيف هالة فهمي.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تنجح اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في مواجهة الادعاءات المثارة ضد مصر؟

هل تنجح اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في مواجهة الادعاءات المثارة ضد مصر؟