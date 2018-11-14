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محافظات

مجلس مدينة بلقاس يستقبل مسنة تعدى عليها الجيران بالضرب ويحل مشكلتها

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 06:49 م
المسنة مع رئيس المدينة
المسنة مع رئيس المدينة
همت الحسينى
استقبل المحاسب محمد فريد الشيوى رئيس مركز ومدينة بلقاس بمحافظة الدقهلية، اليوم "الأربعاء"، إحدى السيدات من قرية الخلالة التابعة للوحدة المحلية بالستامونى، والتي تقدمت بشكوى من تعدى أحد جيرانها عليها رغم مخالفته شروط الترخيص والبناء وفتح باب لمنزله يطل على غرفتها الوحيدة التى تسكن بها.

وأصدر الشيوى تعليماته لرئيس الوحدة المحلية بالستامونى بإجراء معاينة فورية وإيقاف المخالفة وازالتها فورا بالتعاون مع مركز شرطة الستامونى وتحرير محضر انضمامى بالتعدى ومخالفة شروط الترخيص.
مجلس مدينة بلقاس يستقبل مسنة تعدى عليها الجيران بالضرب ويحل مشكلتها
مجلس مدينة بلقاس يستقبل مسنة تعدى عليها الجيران بالضرب ويحل مشكلتها
مجلس مدينة بلقاس يستقبل مسنة تعدى عليها الجيران بالضرب ويحل مشكلتها
مجلس مدينة بلقاس يستقبل مسنة تعدى عليها الجيران بالضرب ويحل مشكلتها
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