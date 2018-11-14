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رياضة

علاء نجم وقائمته يعقدون ندوة استعدادا لانتخابات مركز شباب الجزيرة

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 06:42 م
علاء نجم
علاء نجم
يسري غازي
ينظم علاء نجم المرشح لرئاسة مركز شباب الجزيرة وقائمته ندوة تعريفية بهم للأعضاء داخل المركز بعد غد الجمعة فى تمام الساعة السابعة مساء، وذلك استعدادا لأكبر انتخابات على مستوى مراكز الشباب.

وتهدف الندوة إلى حث الأعضاء وتوعيتهم بأهمية حضور الجمعية العمومية وسماع المشاكل التى يمر بها الاعضاء والاجابة على بعض الأسئلة الخاصة بفعاليات الجمعية العمومية والانتخابات المقبلة.

يذكر ان نجم ينافس بمجموعة من الخبرات والشباب حيث تضم قائمته على مقعد النائب المهندس رمزى الألفي ورئيس نقابة العاملين بالنادى الاهلى هانى صلاح على أمانة الصندوق، والمحامى خالد ونى والمحاسب ياسر عاصى المدير المالى بالشركة القابضة المصرية الكويتية ومجموعة من الشباب الواعد تحت السن وهم يوسف عبدالمجيد واحمد طارق لاعب حالى بفريق كرة القدم بالمركز.

وأكد "نجم" حرصه الشديد على إعلاء قائمة المبادئ والقيم لخوض المنافسة بقائمة واضحة وصريحة احترامًا لهم وللأعضاء وحفاظا على التشتت الذى يمكن أن يحدث للاعضاء من كثرة المرشحين والابتعاد عن التلاعب أو الزج باسمه فى أى قوائم سرية.
علاء نجم وقائمته يعقدون ندوة استعدادا لانتخابات مركز شباب الجزيرة
علاء نجم وقائمته يعقدون ندوة استعدادا لانتخابات مركز شباب الجزيرة
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