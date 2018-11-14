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ماجد القمري: جامعة كفر الشيخ تقدم تعليماً حقيقياً للطلاب

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 06:59 م
صدى البلد
البهى عمرو
قال الدكتور ماجد القمري، رئيس جامعة كفر الشيخ، إن جامعة كفر الشيخ تقدم تعليماً حقيقياً للطلاب، وهناك خطة موضوع لتحقيق مراكز بين الجامعات والحصول على كوادر تعليمية.

وأضاف خلال حواره ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن هدف الجامعة ليس إعطاء الطلاب شهادة ولكن هناك برنامجاً موضوعاً للتماشي مع سوق العمل.

وأشار إلى أن الطلاب فى الجامعة يقوم تدريبة على التخصص الذي يدرس به داخل الكليات، موضحًا أن ذلك يتم فى معظم الكليات بالجامعة.

وكشف أن المحافظة تنتج 40% من إنتاج مصر من الأسماك لذلك تم انشاء كلية لعلوم الثروة السمكية وتابع انه تم إنشاء معهد لبحوث الدواء بالجامعة لأول مرة فى مصر.
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