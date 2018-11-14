ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

نصائح صينية يقدمها عائض القرني لمرضى السكر: السر في الماء الدافئ

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 06:46 م
صدى البلد
عزة عاطف
تحت جملة "أنصحك ألا تتناول سكرًا .. فأنت أصلًا سكر".. نشر الدكتور عائض القرني، الداعية الإسلامي السعودي المعروف، فيديو له، عبر "تويتر"، تحت هاشتاج "اليوم العالمي للسكري، يتحدث فيه عن قصته مع مرض السكري خلال رحلته إلى الصين.

وقال القرني: إن "من يكثر من القراءة والمطالعة يكثر من شرب الشاي، وهذا كان سبب إصابتي بداء السكري"، فالشاي يحتاج إلى إضافة السكر له، والمزيد من السكر على مدار اليوم؛ يعرضك للإصابة بهذا الداء المزمن.

واستطرد: "في الصين يؤمنون بأن هناك قاتلان أبيضان سامان ألا وهما السكر والملح"، فخلال زيارتي إلى الصين اكتشفت تلك المعلومة، ومن بعدها قررت أن أشرب الشاي مُرًا بدون سكر.

وأضاف القرني أنه استفاد شيئًا آخر مهمًا من الصين، ألا وهو "التركيز على الماء الدافئ"؛ لأنه مهم لضبط نسبة السكر في الدم، ونصح بأن يأخذ مريض السكر كوبين أو ثلاثة من الماء الدافئ لدرجة السخونة صباحًا، أي قبل الإفطار بنصف ساعة.

وتتوقع منظمة الصحة العالمية بأن السكري سيصبح سابع عامل مسبب للوفاة في 2030، وتنصح باتباع حمية غذائية صحية وممارسة النشاط الرياضي يوميًا.

ومن أعراض السكري؛ "الإحساس بالإجهاد، جفاف الحلق والعطش، فرط التبول، الجوع، فقدان الوزن والتغيرات البصرية".
loading...

ترشيحاتنا

ليبرمان يدلي ببيان حول استقالته.. اليوم

أسرار غضب جنش فى الزمالك

وزيرة السياحة ومشاهير الرياضة يشهدون حفل افتتاح أول منتجع رياضى بمصر..صور

المقاولون العرب يغلق باب انتقال طاهر محمد طاهر فى وجه الأهلي

شاهد .. اول ظهور لـ محمد صلاح مع منتخب مصر استعدادا لمواجهة تونس

رسميا.. نتنياهو وزيرا للدفاع الإسرائيلي.. فيديو

تصريحات صفاء الهاشم تضعها في مرمى نيران الكتّاب الكويتيين: المصريون ضحوا بدمائهم لبقاء الكويت.. والعلاقات بين البلدين معمدة بالدم

المؤبد لقاتلة زوجها في الشرقية بمساعدة صديقه

أمن الدقهلية يضبط تلاميذ هربوا من الفصول من أجل البلاي ستيشن..صور

رسميا.. رانييري مديرا فنيا لضحية محمد صلاح الأخيرة

4 أسباب تؤدى إلى إلغاء مسابقة الدوري الممتاز

أول رد من حماس على استقالة ليبرمان

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

الأرصاد تحذر: الأمطار مستمرة.. وهذا موعد ارتفاع درجات الحرارة

المقاولون العرب يغلق باب انتقال طاهر محمد طاهر فى وجه الأهلي

4 أسباب تؤدى إلى إلغاء مسابقة الدوري الممتاز

بيان عاجل من حزب العدالة والتنمية بعد طرد تركيا من مؤتمر باليرمو بإيطاليا

انتقال صانع ألعاب وادى دجلة إلى الأهلى فى الصيف بعد موافقة الادارة الفنية

وزير التموين: صرف الدعم بأثر رجعي للموقوفين في حالة الاستحقاق..فيديو وصور

مجدي عبدالغني يفجر مفاجأة حول عقود كهربا مع الزمالك

المقاولون العرب يحدد شروط انتقال لاعبه الدولي لـ الأهلي أو الزمالك

الزمالك يوجه رسالة نارية لـ كهربا: لو عندك عرض من الأهلى هاته

تعليق ناري من ميدو على قرار وليد سليمان اعتزال اللعب الدولى

كشف العذرية يثير الجدل فى محكمة الجنايات بشأن واقعة طالب الرحاب.. ومحامى المتهم: حبيبة هى خيط البراءة ونعتمد على الكشف الطبي.. صور

العقيد ساطع النعماني أصيب بوعكة صحية وتوفى عقب نقله للمستشفى.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محافظ المنوفية يستقبل طالب إعدادي يشكو تراكم القمامة أمام مدرسته

3 إطلالات لنجمات لبنان تثير الجدل على السوشيال ميديا.. صور

قالوا ايه علينا دولا.. السيرة الذاتية لـ قاهر الإرهاب ساطع النعماني.. صور

العقيد ساطع النعماني أصيب بوعكة صحية وتوفى عقب نقله للمستشفى.. صور

بعد 1959 يوما على إصابته.. العقيد ساطع النعماني ينضم لكتيبة الأبطال

فيديو

صرف تعويضات لأسر ضحايا خزان أبو كبير.. فيديو
القمري يكشف شعور طلاب جامعة كفر الشيخ بعد الحصول على المركز الاول
طريقة اختبار العسل من غير ترموميتر مع الشيف هالة فهمي .. فيديو
تعرف على الأطعمة المسببة لارتفاع ضغط الدم والوقاية منه.. فيديو
طريقة عمل قشدة حلاوة المولد مع الشيف هالة فهمي.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تنجح اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في مواجهة الادعاءات المثارة ضد مصر؟

هل تنجح اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في مواجهة الادعاءات المثارة ضد مصر؟