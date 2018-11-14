نصائح صينية يقدمها عائض القرني لمرضى السكر: السر في الماء الدافئ

تحت جملة "أنصحك ألا تتناول سكرًا .. فأنت أصلًا سكر".. نشر الدكتور عائض القرني، الداعية الإسلامي السعودي المعروف، فيديو له، عبر "تويتر"، تحت هاشتاج "اليوم العالمي للسكري، يتحدث فيه عن قصته مع مرض السكري خلال رحلته إلى الصين.





وقال القرني: إن "من يكثر من القراءة والمطالعة يكثر من شرب الشاي، وهذا كان سبب إصابتي بداء السكري"، فالشاي يحتاج إلى إضافة السكر له، والمزيد من السكر على مدار اليوم؛ يعرضك للإصابة بهذا الداء المزمن.





واستطرد: "في الصين يؤمنون بأن هناك قاتلان أبيضان سامان ألا وهما السكر والملح"، فخلال زيارتي إلى الصين اكتشفت تلك المعلومة، ومن بعدها قررت أن أشرب الشاي مُرًا بدون سكر.





وأضاف القرني أنه استفاد شيئًا آخر مهمًا من الصين، ألا وهو "التركيز على الماء الدافئ"؛ لأنه مهم لضبط نسبة السكر في الدم، ونصح بأن يأخذ مريض السكر كوبين أو ثلاثة من الماء الدافئ لدرجة السخونة صباحًا، أي قبل الإفطار بنصف ساعة.





وتتوقع منظمة الصحة العالمية بأن السكري سيصبح سابع عامل مسبب للوفاة في 2030، وتنصح باتباع حمية غذائية صحية وممارسة النشاط الرياضي يوميًا.



