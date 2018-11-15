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مرأة

مع تقلبات الأجواء.. احمي نفسك من نزلات البرد بـ10 طرق سهلة

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 02:10 ص
صدى البلد
رشا عوني
يعاني الكثيرون في الوقت الحالي من نزلات البرد والأنفلونزا بسبب تغيير الأجواء والفصول وبدء النسمات الباردة استعدادًا لفصل الشتاء، ولأن معظمنا لم يقم حتى الآن بتبديل الملابس الصيفية بالأخرى الأكثر سمكًا، فذلك يعرضنا سريعًا للإصابة بنزلات البرد.

ونشر موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية تقريرًا يتضمن 10 نصائح للحماية من نزلات البرد والوقاية من السعال، أهمها :

1-اتباع نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات المختلفة، فذلك يضمن لك الحصول على الكثير من مضادات الأكسدة، حيث تساعد الفيتامينات في جعل خلايا الدم البيضاء أكثر فعالية في مكافحة نزلات البرد.

2-احصل على قسط كاف من النوم، فقد أثبتت دراسة نشرت العام الماضي أن هناك علاقة بين النوم ومدى تحمل الأمراض، وأكدت الدراسة أن النوم القليل يصيبنا بضعف المناعة مما قد يعرضك للأمراض بسهولة.

3-ممارسة الرياضة باستمرار، حيث أكد الخبراء أن الرياضة تساعد الجسم في التخلص من الأمراض المحتمل الإصابة بها عن طريق الحفاظ على حركة الجهاز الليمفاوي مما يشجع الجسم على إزالة السموم من الرئتين والجسم وتنظيم عملية التنفس والعرق .

4-تناول فيتامين د، فقد أثبتت دراسة عالمية أن من يعانون من نقص هذا الفيتامين معرضون بنسبة كبيرة للإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا في الشتاء.

5-تناول فيتامين سي أيضًا، فهو يعمل على منع وعلاج التهابات الجهاز التنفسي وتعزيز وظائف الخلايا المناعية.

6-احرص على إضافة الثوم للنظام الغذائي، فهو يعمل كمضاد للميكروبات والجراثيم ويدعم جهاز المناعة.

7-تناول أطعمة غنية بالبروبيوتيك، مثل الأطعمة المخمرة والزبادي والكابوتشي، فهي تعمل على تقوية الجهاز المناعي.

8-تناول الأطعمة الغنية بالبيتا جلوكان مثل الفطر والشوفان، فهي تعمل على تحفيز الجهاز المناعي والحد من الإصابة بنزلات البرد.

9-اغسل يديك عدة مرات طيلة اليوم، فقد أثبتت الأبحاث أن غسل اليدين كثيرًايساعد في منع 21% من حالات الإصابة بالبرد وأمراض الجهاز التنفسي، حيث تعيش الجراثيم على أيدينا ونقوم بلمس الوجه والأنف والفم والعيون وتناول الطعام فتدخل الجراثيم الجسم ونصاب بالأمراض.

10- تناول الزنك، فقد أثبتت الأبحاث أن الزنك مفيدًا في الوقاية من نزلات البرد خاصة للأطفال.
مع تقلبات الأجواء.. احمي نفسك من نزلات البرد بـ10 طرق سهلة
مع تقلبات الأجواء.. احمي نفسك من نزلات البرد بـ10 طرق سهلة
مع تقلبات الأجواء.. احمي نفسك من نزلات البرد بـ10 طرق سهلة
مع تقلبات الأجواء.. احمي نفسك من نزلات البرد بـ10 طرق سهلة
مع تقلبات الأجواء.. احمي نفسك من نزلات البرد بـ10 طرق سهلة
مع تقلبات الأجواء.. احمي نفسك من نزلات البرد بـ10 طرق سهلة
مع تقلبات الأجواء.. احمي نفسك من نزلات البرد بـ10 طرق سهلة
مع تقلبات الأجواء.. احمي نفسك من نزلات البرد بـ10 طرق سهلة
مع تقلبات الأجواء.. احمي نفسك من نزلات البرد بـ10 طرق سهلة
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