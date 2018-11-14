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منوعات

دولة عربية تستعيد ملكية عقارية ضخمة من زوجة رجل مهم

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 06:52 م
صورة أرشيفية للعاصمة
صورة أرشيفية للعاصمة العراقية بغداد
محمد علي
ذكر موقع أخبار العراق، إن السلطات العراقية استعادت أخيرًا عقارًا كانت تسيطر عليه زوجة رجل مهم في الدولة العراقية، كان يساوي ملايين الدولارات.

وكشفت هيئة النزاهة العراقية عن تمكُّنها من إعادة ملكيَّة عقارٍ في موقعٍ مُتميِّزٍ بمدينة الكاظميَّة إلى ملكيَّة الدولة، بالتعاون مع مكتب المُفتِّش العامِّ في أمانة بغداد.

وأوضحت الهيئة أنَّ متابعاتها المُستمرَّة أسفرت عن إصدار محكمة استئناف بغداد- الكرخ الاتِّحادية قرارًا بإعادة ملكيَّة العقار البالغة مساحته 12642 مترا مربعا من زوجة مسؤولٍ كبيرٍ في الحكومة السابقة، وإعادة تسجيله باسم أمانة بغداد بالمساحة نفسها، وإبطال القيد الذي سُجِّلَ بموجبه باسم زوجة المسؤول والقيود اللاحقة كافة، مُبيِّنةً أنَّ القرار اكتسب الدرجة القطعيَّة بتصديقه تمييزًا.

وقالت التحرِّيات التي أجرتها الهيئة قادت أنَّ العقار قد تمَّ بيعه من قبل المسؤول إلى زوجته خلافًا للضوابط القانونيَّة المُتمثِّلة بمقتضيات قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 32 لسنة 1986، وبدون إجراء المزايدة العلنيَّة.

وأوضحت الهيئة في بيان أن "متابعاتها المستمرة أسفرت عن إصدار محكمة استئناف بغداد الكرخ الاتحادية، قرارا بإعادة ملكية العقار البالغة مساحته 12642 مترا مربعا من زوجة مسؤول كبير في الحكومة السابقة، وإعادة تسجيله باسم أمانة بغداد بالمساحة نفسها".

وبحسب تقرير منظمة الشفافية العالمية، يعتبر العراق أحد البلدان الأكثر فسادا في العالم، إذ إنه يحتل المركز 166 في قائمة من 176 دولة بعلامة 17 من مائة.




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