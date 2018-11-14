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رياضة

الفيفا يعلن اللاعب المثالي من منظور نجم باريس سان جيرمان

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 07:01 م
صدى البلد
أحمد هاني
كشف الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، عن اللاعب المثالي من وجهة نظر اللاعب الدولى الفرنسى كيليان مبابى، نجم باريس سان جيرمانالفرنسي .

وكتب "فيفا"، عبر حسابه على "تويتر": "قدم ميسي اليسرى + قدم نيمار اليمنى مع عقلية كريستيانو رونالدو وأناقة بوفون".. مبابى عن تكوين اللاعب المثالي من وجهة نظره".

ويُعد مبابي من أبرز النجوم الشباب في الكرة العالمية خلال السنوات الأخيرة، وقاد منتخب بلاده الصيف الماضي للتتويج بلقب مونديال روسيا.

وانتقل مبابي إلى سان جيرمان في مطلع الموسم الماضي على سبيل الإعارة، قبل أن يتحول عقده إلى بيع نهائي في الصيف الماضي مقابل 180 مليون يورو.
الفيفا يعلن اللاعب المثالي من منظور نجم باريس سان جيرمان
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