طلب إحاطة لوزير الآثار بشأن غلق محاجر دهشور بالجيزة

قال النائب صبحي الدالي، عن دائرة البدرشين في محافظة الجيزة، إنه تقدم بطلب إحاطة إلى الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، بشأن قرار غلق محاجر دهشور بجوار المناطق الأثرية بالبدرشين فى محافظة الجيزة.





وأشار "الدالى"، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، إلى أن هناك الآلاف الأسر يعيشون بجوار محاجر دهشور وكل الخدمات التى يحصلون عليها فى هذه المنطقة، وبالتالى فلا يجب أن يتم تشريدهم.





وأكد عضو مجلس النواب، عن دائرة البدرشين فى محافظة الجيزة، أنه طالب وزير الآثار فى طلب الإحاطة بأن يتم عمل مجسات فى الأرض من خلال قيام هيئة الآثار بالحفر فى الأرض الموجودة بها محاجر دهشور، وإذا وجدت فيها آثارًا يتم تسليمها لهيئة الآثار ويتم نقل الأسر القاطنة من هذه المنطقة، ويتم توفير مكان بديل لهم، وإذا لم يتواجد بها آثار تبقى هذه الأسر فى مكانها.