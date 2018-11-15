نائب يقدم طلب إحاطة لوزير الري حول عدم وجود مياه في ترعة الدهشورية

قال النائب صبحي الدالي، عن دائرة البدرشين في محافظة الجيزة، إنه تقدم بطلب إحاطة لوزير الرى الدكتور محمد عبد العاطى بشأن ترعة الدهشورية بمنطقة العياط فى محافظة الجيزة.





وأشار "الدالى"، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، إلى أنه ترعة الدهشورية لا يوجد بها مياه على الرغم من أن هناك كثيرًا من الزراعات على جانب الترعة، الأمر الذى يؤدى إلى تعرض الزراعة فيها إلى الهلاك بسبب عدم وجود مياه.





وطالب عضو مجلس النواب عن دائرة البدرشين بمحافظة الجيزة، وزير الرى، بسرعة الاستجابة لطلب الإحاطة الذي تقدم به لتوفير مياه فى ترعة الدهشورية، حتى لا يؤثر ذلك على الناتج القومى من الزراعة.