ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

طلب إحاطة لـ والي بشأن توقف صرف فيزا الأرامل والمطلقات بالجيزة

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 07:15 ص
الدكتورة غادة والى
الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن
معتز الخصوصى
قال النائب صبحى الدالى ، عن دائرة البدرشين بمحافظة الجيزة إنها تقدمت بطلب إحاطة للدكتورة غادة والى وزيرة التضامن بشأن أسباب توقف صرف الفيزا الخاصة بالأرامل والمطلقات فى محافظة الجيزة.

وأشار الدالى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن توقف صرف هذه الفيز يعرض الأسر الفقيرة فى محافظة الجيزة لفقد مصدر من مصادر، خاصة أن دخلها صغير جدًا ولا يتناسب مع الظروف المعيشية فى الفترة الحالية.

وأكد عضو مجلس النواب عن دائرة البدرشين أن هناك حوالى 18 ألفاً و500 فيزا خاصة بالأرامل والمطلقات توقفت، ولا نعرف أسباب توقفها، مشيرًا إلى أننا سنعود إلى لجنة التضامن بالبرلمان ووزيرة التضامن لمعرفة أسباب عدم صرفها.
loading...

ترشيحاتنا

محافظ الدقهلية: ضخ 100 أتوبيس مكيف 30 راكبا خلال 3 شهور.. فيديو

أبو الخير: انتهاء ترميم تمثال رمسيس الثاني بالمتحف الكبير

اتحاد الصناعات: مصر كانت سباقة في صناعة السيارات في الستينيات ..فيديو

بعد 13 يوما من العثور على الجثة.. تعميم صورة طفل أطفيح على المحافظات لتحديد هويته

تفجير 3 ألغام في الكويت جرفتها السيول

اقتصادية النواب: لا يمكن تأجيل إلغاء الجمارك على السيارات الأوروبية ..فيديو

شاهد.. الكويت تتحول إلى مدن عائمة بسبب السيول

سعر غير متوقع لإطلالة إليسا السوداء في دبي ..صور

انهيارات وأضرار في عشرات المدارس في الكويت جراء السيول

شقيق العميد ساطع النعماني يتلقى عزاء البطل الراحل بلندن بحضور قنصل مصر

سقوط أمطار خفيفة في مدينة نصر

رئيس السكة الحديد: مستعدون لاستقبال موسم الشتاء والأمطار

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. إطلالة أنيقة لـ إنجي المقدم في أحدث جلسة تصوير

تعرف على سعر t -shirt أحمد حلمي في كواليس برنامج arabs got talent

بعد تصدرها تريند جوجل.. شاهد أبرز تصميمات بسمة بوسيل

سعر غير متوقع لإطلالة إليسا السوداء في دبي ..صور

المنتخب الأوليمبي يؤدى مرانه الأخير استعدادا لـ ودية تونس.. صور

فيديو

حسين مصطفى: نحتاج إلى استراتيجية بصناعة سيارات لتعميق التصنيع المحلي ..فيديو
منظم رالي بطولة الجمهورية يكشف آخر استعدادات العاصمة الإدارية لاستضافة السباق
اتحاد الصناعات: مصر كانت سباقة في صناعة السيارات في الستينيات ..فيديو
اقتصادية النواب: لا يمكن تأجيل إلغاء الجمارك على السيارات الأوروبية ..فيديو
تفاصيل هدم مشتل «Heaven 47» بالزمالك بدون سابق إنذار

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تنجح اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في مواجهة الادعاءات المثارة ضد مصر؟

هل تنجح اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في مواجهة الادعاءات المثارة ضد مصر؟