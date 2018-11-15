طلب إحاطة لـ والي بشأن توقف صرف فيزا الأرامل والمطلقات بالجيزة

قال النائب صبحى الدالى ، عن دائرة البدرشين بمحافظة الجيزة إنها تقدمت بطلب إحاطة للدكتورة غادة والى وزيرة التضامن بشأن أسباب توقف صرف الفيزا الخاصة بالأرامل والمطلقات فى محافظة الجيزة.





وأشار الدالى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن توقف صرف هذه الفيز يعرض الأسر الفقيرة فى محافظة الجيزة لفقد مصدر من مصادر، خاصة أن دخلها صغير جدًا ولا يتناسب مع الظروف المعيشية فى الفترة الحالية.



