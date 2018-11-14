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أحمد موسى ينعي البطل ساطع النعماني ويعزي المصريين

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 08:25 م
صدى البلد
البهى عمرو
نعى الإعلامى أحمد موسى، شهيد الوطن العقيد ساطع النعماني ضحية الإرهاب في أحداث ميدان النهضة.

وقدّم "موسى"، خلال تقديمه، برنامج «على مسئوليتى» المذاع على قناة "صدى البلد"، التعازي للشرطة المصرية ولأهل الشهيد وأسرته، ودعا الله أن يتغمده بواسع رحمته.

وأشار "موسى" إلى أن الإخوان قاموا بضرب الشهيد البطل فى 2-7-2013 ، وكشف أن البطل أجرى بعض العمليات الجراحية فى لندن.

وأوضح "موسي" أن البطل جاء فى سبتمبر 2014 وتم الظهور فى برنامج على مسئوليتى لأول مرة بعد العودة من الخارج.
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