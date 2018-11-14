بوتين: نحترم حرية الصحافة كونها حلقة وصل بين الحكومة والشعب

أشاد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، بدور المنظمات الصحفية، مؤكدًا أن تعاونها مع السلطات الروسية ساعد فى حل العديد من القضايا الوطنية.



جاء ذلك، في بيان عبر الموقع الرسمي للكرملين على الإنترنت، ضمن الاحتفالات بمرور مائة عام على تأسيس اتحاد الصحفيين بموسكو، فى 13 نوفمبر 1918.



وأضاف بوتين، أن الصحافة فى روسيا تتمتع بقدر عال من الشفافية، مشيرًا إلى أن احترام السلطات الروسية لحرية الصحافة؛ يأتي بسبب كونها حلقة وصل بين الحكومة والشعب.



وأكد الرئيس الروسي ضرورة تعزيز التعاون البناء بين وسائل الإعلام والسلطات؛ لحل المشكلات الوطنية.