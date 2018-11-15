طلب إحاطة لوزير الإسكان بشأن توقف تشغيل خزان مياه بالبدرشين 10 سنوات

قال النائب صبحى الدالى عن دائرة البدرشين فى محافظة الجيزة إنه تقدم بطلب إحاطة للدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان بشأن خزان مياه كبير فى منطقة البدرشين بالجيزة موجود منذ أكثر من 10 سنوات ولم يتم إستخدامه حتى الآن .





وأشار "الدالى"، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إلى أنه طالب وزير الإسكان بتحديد أسباب توقف تشغيل هذا الخزان لمدة تصل إلى أكثر من 10 سنوات ، وعدم استغلاله حتى الآن لخدمة أهالى دائرة البدرشين.



