محافظ كفر الشيخ: انفراجة في أراضي الإسكان الاجتماعي..وبشرى في ملف الصحة

قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، إنه عقب توليه المسؤولية في المحافظة، كان هناك مشكلة في توفير الأراضي للإسكان الإجتماعي، موضحا أنه تم توفير 10 أفدنة لبناء 1200 وحدة سكنية، واستطعنا توفير 5 أفدنة إضافية لمضاعفة عدد الوحدات السكنية المطروحة من وزارة الإسكان، وسنشهد انفراجة في مشكلة توفير أراضي الإسكان الإجتماعي.



وأضاف " طه " في حواره في برنامج " اليوم " المذاع على قناة " دي إم سي"،:" لدينا فائض في وحدات الإسكان الاجتماعي في القرى والمراكز، بـ 843 وحدة سكنية وطالبنا المواطن ميني بالتقديم عليها".



وتابع: هناك بعض المشاكل في ملف الصحة داخل المحافظة، ونتواصل مع وزيرة الصحة من أجل سد العجز من الأطباء وتوفير كافة المستلزمات الطبية، وبدأنا في عمليات الصيانة لكافة المباني الصحية، وسيتم افتتاح عدد 2 مستشفى جديدة، وستكون جاهزة للافتتاح خلال الشهر الحالي".

