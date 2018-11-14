تفاصيل استخدام ماكينات لتسجيل البيع بالسلاسل التجارية لمنع التهرب الضريبى

قال رئيس مصلحة الضرائب، عماد سامي، إنه بموجب قرار الدكتور محمد معيط وزير المالية، رقم 623 لسنة 2018 بشأن تطبيق منظومة أجهزة مراقبة تسجيل متحصلات الضريبة على القيمة المضافة، سيتم إضافة أجهزة إلكترونية بالمولات والمتاجر الكبرى والسوبر ماركت لإصدار الفاتورة الإلكترونية وربطها بنظام دقيق مع مصلحة الضرائب.



وأوضح رئيس مصلحة الضرائب، في تصريحات لـ صدى البلد، أن الهدف من ميكنة عمليات البيع والشراء وإصدار الفاتورة الإلكترونية هو معرفة ما يدفعه المستهلك للتاجر "الممول" ومعرفة حجم تعاملاته وإحكام الرقابة على عمليات البيع والشراء و تقدير الحصيلة الضريبية بصورة سليمة ومحاصرة أي عمليات للتهرب الضريبي وتجفيف منابعها.



وأوضح " سامي" أن المصلحة وقعت بروتوكولا للحصول علي منحة من الحكومة اليابانية في يوليو الماضي بقيمة بلغت 15.5 مليون جنيه لإجراء عمليات الميكنة منظومة الضريبة علي القيمة المضافة، موضحا أن البروتوكول يتضمن معرفة حجم تعاملات السوق وتفعيل الفاتورة الإلكترونية على تلك الضريبة.



وذكر "سامي" أن المصلحة تعاقدت مع شركة أرنست يانج، أحد المكاتب الاستشارية الدولية للاتفاق على شكل الفاتورة الإلكترونية وتطبيقاتها والسيستم المقترح من جانب الاستشاري الدولي لربط العمليات التجارية مباشر بمصلحة الضرائب، مؤكدا أن ذلك الملف سيتم حسمه خلال الفترة المقبلة بصورة متسارعة.