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رياضة

اتحاد الكرة يعلن مواعيد تدريب منتخب مصر وتونس والاجتماع الفنى

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 08:26 م
مصر وتونس
مصر وتونس
يسري غازي
نشر اتحاد الكرة مواعيد الترتيبات الإعلامية لليوم السابق على مباراة مصر وتونس ضمن تصفيات الأمم الأفريقية فى الكاميرون 2019 المقرر اقامتها بعد غد الجمعة على ملعب استاد برج العرب.

وجاءت المواعيد على النحو التالى:

اليوم :الخميس 15 نوفمبر
المكان : استاد برج العرب
4:15م المؤتمر الصحفي لمدرب وكابتن منتخب مصر
4:45م تدريب منتخب مصر الرئيسي
5:00م المؤتمر الصحفي لمدرب وكابتن منتخب تونس
5:30م الاجتماع الفني للمباراة
6:00م تدريب منتخب تونس
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