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بعد إحالة 5000 موظف للنيابة.. محافظ كفر الشيخ: تحقيق الانضباط الإداري مسئوليتى

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 08:38 م
محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ
هاني حسين
قال إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد على ضرورة تحسين كافة الخدمات المقدمة للمواطن.

وأضاف " طه " في حواره في برنامج " اليوم " المذاع على قناة " دي إم سي":" تم إحالة 5 آلاف موظف للتحقيق، وذلك القرار تم اتخاذه بناء على حملات تفتيش على الوحدات المحلية والصحية ومديريات التموين ومكاتب الشهر العقاري وكافة المصالح الحكومية التي تقدم خدمات للمواطنين".

وتابع: أنا مسؤول عن تحقيق الانضباط الإداري داخل المحافظة وتحويل المتغيبين عن العمل والمتقاعسين للتحقيق حق أصيل يعيد الانضباط على كافة المصالح الحكومية، وهذا القرار له مردود إيجابي على المواطن، ويمثل رسالة ردع لكافة الموظفين في المصالح الحكومية".
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