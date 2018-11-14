غدًا.. حفل ختام مهرجان الأسبوع البيئي السادس بجامعة المنوفية

ينظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة المنوفية غدا الخميس الحفل الختامي لمهرجان الأسبوع البيئي السادس بقاعة المؤتمرات الكبري بالإدارة العامة للجامعة تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة والدكتور عبدالرحمن قرمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.





ويتضمن الحفل تكريم المشاركين في فعاليات الأسبوع تقديرا للجهود المبذولة وذلك في أجواء موسيقية غنائية بهيجة.



