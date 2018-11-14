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تعليم

غدًا.. حفل ختام مهرجان الأسبوع البيئي السادس بجامعة المنوفية

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 10:09 م
صدى البلد
مروة فاضل
ينظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة المنوفية غدا الخميس الحفل الختامي لمهرجان الأسبوع البيئي السادس بقاعة المؤتمرات الكبري بالإدارة العامة للجامعة تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة والدكتور عبدالرحمن قرمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ويتضمن الحفل تكريم المشاركين في فعاليات الأسبوع تقديرا للجهود المبذولة وذلك في أجواء موسيقية غنائية بهيجة. 

وكرم قرمان مساء اليوم جميع المشاركين في ندوة "التدوير الآمن للمخلفات ومردودها الاقتصادي والبيئي" وقدم لهم شهادات شكر وتقدير للجهود المبذولة في تنوير وتوعية المجتمع بأهمية استغلال المخلفات البيئية وما لها من مردود اقتصادي للوطن.
غدًا.. حفل ختام مهرجان الأسبوع البيئي السادس بجامعة المنوفية
غدًا.. حفل ختام مهرجان الأسبوع البيئي السادس بجامعة المنوفية
غدًا.. حفل ختام مهرجان الأسبوع البيئي السادس بجامعة المنوفية
غدًا.. حفل ختام مهرجان الأسبوع البيئي السادس بجامعة المنوفية
غدًا.. حفل ختام مهرجان الأسبوع البيئي السادس بجامعة المنوفية
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