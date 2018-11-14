سحب كراسات شروط حجز 60 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي غدا

قال هاني يونس المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن الإعلان العاشر الذي تطرحه الوزارة بــ 60 ألف وحدة سكنية، والتي تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين على الحجز مثل مدينة 6 أكتوبر الجديدة، حدائق أكتوبر، بدر، الغردقة والمنيا الجديدة بالإضافة لعدد آخر من المدن.



وأوضح يونس خلال مداخلة هاتفية على فضائية المحور، أن الوزارة فتحت باب الحجز منذ عدة أيام وينتهي اليوم لذوي الاحتياجات الخاصة، مضيفا أن سحب كراسة الشروط يبدأ غدا 15 نوفمبر على مدار شهر كامل.



وأكد المتحدث باسم الإسكان، أن هناك إقبالا كبيرا علي سحب كراسات الشروط التي وصلت لحوالي 190 ألفا.

