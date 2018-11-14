أمير قطر يعرض مجوهرات العائلة الحاكمة مقابل 20 مليون يورو.. فيديو

نشرت فضائية "مباشر قطر" تقريرا جديدا كشف عن تعرض عائلة أمير قطر تميم بن حمد لأزمة إقتصادية كبيرة، وهو ما ترتب عليه عرض مجموعة من التحف والمجوهرات التابعة للعائلة الحاكمة في باريس.



ونقلت الفضائية عن صحيفة "لوموند" الفرنسية أن تميم قرر عرض مجموعة مجوهرات وتحف عائلة أمير قطر، المعروفة باسم مجموعة آل ثاني، في المركز الوطني للأثار وذلك مقابل 20 مليون يورو، لفترة تمتد لـ 20 عاما.



وقالت الفضائية إن هذا القرار جاء عقب بيع إحدى الطائرة الملكية، وهو ما يؤكد أن الدوحة أصبحت في موقف صعب تحت قيادة تميم بن حمد.



واعتبرت أن بيع هذه الأصول دليل كبير على أن المقاطعة العربية قد كبدت قطر خسائر فادحة، على عكس التقارير الرسمية التي تشير إلى عدم تأثر الاقتصاد القطري بهذا الأمر.



