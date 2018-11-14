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اقتصاد

راية القابضة: لا توجد لدينا أي نية للخروج من البورصة

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 10:22 م
صدى البلد
أ ش أ
أكد مدحت خليل رئيس مجلس إدارة شركة "راية القابضة للاستثمارات المالية"، أن الشركة لا توجد لديها أي نية للخروج من البورصة المصرية نهائيًا أو تغيير خطتها الاستثمارية.

وقال خليل - في مؤتمر صحفي له اليوم الأربعاء - إن صاحب القرار الأول والأخير في هذا الشأن هو مجلس إدارة الشركة ومساهميها، وأن الشركة عازمة على الاستمرار في توسعاتها وضخ استثمارات جديدة في مشروعاتها القائمة خاصة في المجال الصناعي والغذائي والخدمات المالية غير المصرفية.

وأكد كامل احترامه للقوانين المعمول بها في مصر بصفة عامة والقوانين المنظمة لعمل الهيئة العامة للرقابة المالية بصفة خاصة.
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