ندوة لحزب مصر الثورة بعنوان محاربة الفكر التكفيري.. اليوم

يعقد حزب مصر الثورة، برئاسة الدكتور حسين أبو العطا، اليوم الخميس، ندوة بعنوان "محاربة الفكر التكفيري والتعريف بأجيال الحروب وطرق الوقاية منها"، وذلك بمقر الحزب بجاردن سيتي.





وتستهدف الندوة رفع الوعي بخطورة الفكر التكفيري والمتطرف وتأثيره على الأمن القومي، كما سيتم مناقشة أهمية دور الخطاب الديني ومؤسسات المجتمع المدني في تعزيز منظومة القيم في مواجهة الفكر التكفيري.



