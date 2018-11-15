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ندوة لحزب مصر الثورة بعنوان محاربة الفكر التكفيري.. اليوم

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 03:57 ص
صدى البلد
أسامة علي
يعقد حزب مصر الثورة، برئاسة الدكتور حسين أبو العطا، اليوم الخميس، ندوة بعنوان "محاربة الفكر التكفيري والتعريف بأجيال الحروب وطرق الوقاية منها"، وذلك بمقر الحزب بجاردن سيتي.

وتستهدف الندوة رفع الوعي بخطورة الفكر التكفيري والمتطرف وتأثيره على الأمن القومي، كما سيتم مناقشة أهمية دور الخطاب الديني ومؤسسات المجتمع المدني في تعزيز منظومة القيم في مواجهة الفكر التكفيري.

ومن المقرر أن يكون ضيف الندوة الشيخ إبراهيم محمد رضا من علماء الأزهر الشريف، والقمص بولا فؤاد رياض كاهن كنيسة مارجرجس بالمطرية، وبحضور اللواء مجدي عبد الحليم مساعد وزير الداخلية الأسبق.
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