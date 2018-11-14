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أخبار البلد

قطع المياه عن مناطق بالعجوزة وإمبابة مساء الجمعة

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 10:25 م
صدى البلد
محمد الصاحى
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة عن قيامها بقطع المياه عن بعض المناطق بالعجوزة وإمبابة إعتبارًا من الساعة 12 مساء الجمعة، ولمدة 5 ساعات وذلك لتنفيذ أعمال تحويل خط مياه قطر 300 متر لتعارضه مع أعمال محطة مترو الكيت كات .

كما أعلنت الشركة أن المناطق المتأثرة بالانقطاع هى " محيط ميدان الكيت كات ، منطقة معهد القلب ، شارع عمر طوسون واجهة شارع السودان بدايةً من ميدان الكيت كات حتى شارع عمر طوسون .

وشدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على ضرورة الإلتزام بالمواعيد المعلنة للإنقطاع وعدم تجاوزها ، وعودة ضخ المياه بعد الإنتهاء من الأعمال مباشرةً.
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