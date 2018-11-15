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محافظات

حي العجوزة يكثف أعمال الصيانة بالشوارع استعدادا للأمطار ..صور

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 02:32 ص
حي العجوزة يكثف أعمال
حي العجوزة يكثف أعمال الصيانة بالشوارع
محمد الصاحي
شن حي العجوزة بمحافظة الجيزة، حملة مكبرة لرفع كفاءة شوارع الحي استعدادًا لبداية وسم سقوط الأمطار، بناءً على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بضرورة تكثيف الأعمال خلال تلك الفترة استعدادًا لفصل الشتاء. 

وتمكن الحملة من تطهير غرف صرف مياه الأمطار شارع ٢٦ يوليو حول كوبري ١٥ مايو، إضافة إلى نظافة ودهان أعمدة الكوبرى ومطالعه أمام مسجد المغفرة. 

وشدد اللواء جمال الشبكشي، رئيس حى العجوزة، على جميع الإدارات بالحي بضرورة تكثيف الأعمال وتسليك جميع البالوعات، وسرعة الدفع بعربات لشفط المياه في الأماكن التي تحتاج لذلك إذا لزمت الأوضاع.

حي العجوزة يكثف أعمال الصيانة بالشوارع استعدادا للأمطار ..صور
حي العجوزة يكثف أعمال الصيانة بالشوارع استعدادا للأمطار ..صور
حي العجوزة يكثف أعمال الصيانة بالشوارع استعدادا للأمطار ..صور
حي العجوزة يكثف أعمال الصيانة بالشوارع استعدادا للأمطار ..صور
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