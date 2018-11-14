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أخبار البلد

شاهد ..وزيرة السياحة تفتتح أول منتجع رياضى فى مصر وأفريقيا

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 10:15 م
صدى البلد
محمد الاسكندرانى
شهدت منذ قليل الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة حفل افتتاح منتجع الباتروس أكوا فيستا الغردقة لمالكة كامل أبوعلى كأول منتجع رياضى فى مصر وأفريقيا بحضور محافظ البحر الأحمر اللواء أحمد عبدالله والشخصيات العامة السياحية ورجال الاعمال ومشاهير الرياضة.

قال المستثمر كامل ابو على أن تكلفة استثمارات الفندق تزيد عن 400 مليون جنيه لافتا ان التوجة نحو ضخ الاستثمارات أصبح واقعا نتيجة للأجواء العامة التى تحفز على زيادة الاستثمارات داخل القطاع.

يذكر أن السياحة المصرية تشهد ارتفاعا فى الأرقام السياحية وفقا للتقارير العالمية التي باتت تشيد بالمقصد السياحي المصرى .


شاهد ..وزيرة السياحة تفتتح أول منتجع رياضى فى مصر وأفريقيا
شاهد ..وزيرة السياحة تفتتح أول منتجع رياضى فى مصر وأفريقيا
شاهد ..وزيرة السياحة تفتتح أول منتجع رياضى فى مصر وأفريقيا
شاهد ..وزيرة السياحة تفتتح أول منتجع رياضى فى مصر وأفريقيا
شاهد ..وزيرة السياحة تفتتح أول منتجع رياضى فى مصر وأفريقيا
شاهد ..وزيرة السياحة تفتتح أول منتجع رياضى فى مصر وأفريقيا
شاهد ..وزيرة السياحة تفتتح أول منتجع رياضى فى مصر وأفريقيا
شاهد ..وزيرة السياحة تفتتح أول منتجع رياضى فى مصر وأفريقيا
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