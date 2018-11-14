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مرأة

تعرف على أسرار جمال ورشاقة بسمة بوسيل زوجة تامر حسنى

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 10:09 م
بسمة بوسيل زوجة تامر
بسمة بوسيل زوجة تامر حسنى
هاجر هانئ
تعد بسمة بوسيل مصممة الأزياء المغربية وزوجة الفنان تامر حسنى، من المشاهير اللاتي أثرن جدلا واسعا على مواقع التواصل الأجتماعى، بعد أن شاركت متابيعها عبر حسابها الشخصى على موقع الإنستجرام، صورا تكش عن رشاقتها بعد ولادة طفلها الأخير أدم.

وتتمتع مصممة الأزياء المغربية بقوام رشيق من قبل حملها، فقد كشفت فى إحدى الحوارات الصحفية لها عن سر رشاقتها قائلة " أنها لا تتبع أى حمية غذائية ، ولكنها تمارس بشكل يومي رياضة اليوجا وخصوصًا في فترة الصباح مما جعلها تفقد وزنها الزائد و تحافظ على رشاقتها .

وتحرص بسمة بوسيل على تناول مشروب الديتوكس الذى ساعدها على التخلص من سموم الجسم واستعادة رشاقتها بسهولة.
وأشارت إلى أنها تحافظ على جمالها من خلال غسل وجهها يوميا ولا سر معين لجمالها، فهي اعتادت على عدم وضع المكياج ، إلا فى اللقاءات التلفزيونية و المناسبات الرسمية .
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