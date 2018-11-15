مشروع قانون لتحديد الأحوزة العمرانية للقرى والمدن على مستوى الجمهورية

قال النائب يونس الجاحر، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان إنه تقدم بمشروع قانون لتحديد الأحوزة العمرانية للقرى والمدن على مستوى الجمهورية.
وأشار الجاحر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هناك قانونا يجرم البناء على الأراضى الزراعية بد تطبيقه، مؤكدا أن هناك بعض المشرفين على الأراضى الزراعية فى الفضاء لا يستطيعون أن يفرقوا بين الأراضى الزراعية وأراضى المدن فى المخالفات.
وطالب وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان فى مشروع القانون أن يتم تشكيل لجنة تحديد حيز عمرانى للقرى والمدن على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن مشروع القانون تم إحالته إلى لجنة الزراعة والري بالبرلمان لمناقشته.