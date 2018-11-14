عدلي: مؤتمر التنوع البيولوجي في مصر أهم من تغير المناخ.. فيديو

قال الدكتور عماد الدين عدلي، المنسق الوطني لمؤتمر الأمم المتحدة للشؤون الجيولوجية والتنوع البيولوجي، إن هذا المؤتمر يعتبر الأول من نوعه في مصر والمنطقة العربية وأفريقيا.



وأضاف "عدلي" في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، والإعلامية لبنى عسل، ببرنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، أن ذلك المؤتمر يعتبر أشهر مؤتمر بعد مؤتمر تغير المناخ من حيث الأهمية وعدد المشاركين فيه، لافتا إلى أن التنوع البيولوجي أهم وأعلى درجة من تغير المناخ.



وأشار إلى أن قرار الأمم المتحدة بعقد المؤتمر في مصر وبالأخص في مدينة السلام له دلالة كبيرة، حيث يشارك فيه وفود من 196 دولة، وأكثر من 100 وزير ممثلين لوزارات "البيئة، والتخطيط، والصحة، والطاقة، والبترول".



وأوضح أن عدد من سجلوا لحضور المؤتمر منذ بدايته؛ تخطى حاجز الـ10 آلاف، وشارك في المؤتمر 4500 شخص، والتنوع البيولوجي قائم على أساس بناء الحياة على الأرض، وكل ماله علاقة بالزراعة والمياه والأمن الغذائي، مشيرا إلى أنه تم دمج مجالات الصناعة والطاقة والبنية التحتية والصحة في محاور النقاش ضمن فعاليات المؤتمر.