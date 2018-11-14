ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

عدلي: مؤتمر التنوع البيولوجي في مصر أهم من تغير المناخ.. فيديو

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 10:12 م
صدى البلد
هاني حسين
قال الدكتور عماد الدين عدلي، المنسق الوطني لمؤتمر الأمم المتحدة للشؤون الجيولوجية والتنوع البيولوجي، إن هذا المؤتمر يعتبر الأول من نوعه في مصر والمنطقة العربية وأفريقيا.

وأضاف "عدلي" في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، والإعلامية لبنى عسل، ببرنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، أن ذلك المؤتمر يعتبر أشهر مؤتمر بعد مؤتمر تغير المناخ من حيث الأهمية وعدد المشاركين فيه، لافتا إلى أن التنوع البيولوجي أهم وأعلى درجة من تغير المناخ.

وأشار إلى أن قرار الأمم المتحدة بعقد المؤتمر في مصر وبالأخص في مدينة السلام له دلالة كبيرة، حيث يشارك فيه وفود من 196 دولة، وأكثر من 100 وزير ممثلين لوزارات "البيئة، والتخطيط، والصحة، والطاقة، والبترول".

وأوضح أن عدد من سجلوا لحضور المؤتمر منذ بدايته؛ تخطى حاجز الـ10 آلاف، وشارك في المؤتمر 4500 شخص، والتنوع البيولوجي قائم على أساس بناء الحياة على الأرض، وكل ماله علاقة بالزراعة والمياه والأمن الغذائي، مشيرا إلى أنه تم دمج مجالات الصناعة والطاقة والبنية التحتية والصحة في محاور النقاش ضمن فعاليات المؤتمر.
loading...

ترشيحاتنا

البطل محمود الكومي يروي موقفا مؤثرا مع الشهيد البطل ساطع النعماني ..فيديو

5 معلومات عن برنامج أحمد حلمي الجديد قبل عرضه السبت المقبل

الاهلي في مقدمة استفتاء إسباني لأفضل جمهور فى العالم

وفد النادي الأهلي في ريال مدريد.. فيديو

10 نجوم يشعلون الميركاتو الشتوى بين الأهلى والزمالك

وزير البترول يعلن بشرى سارة عن تصدير الغاز المصرى

3 إطلالات لنجمات لبنان تثير الجدل على السوشيال ميديا.. صور

مجدي عبدالغني يفجر مفاجأة حول عقود كهربا مع الزمالك

رئيس مجلس الأمة الكويتي يرد على النائبة صفاء الهاشم

شاهد ..وزيرة السياحة تفتتح أول منتجع رياضى فى مصر وأفريقيا

مناطق غرب الإسكندرية تغرق في مياه الأمطار والمحافظة تدفع بسيارات الشفط.. صور

المقاولون العرب يحدد شروط انتقال لاعبه الدولي لـ الأهلي أو الزمالك

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرح بوسترات لفيلم Toy Story 4 .. صور

سلاح تويتر ينقلب فى وجه محمد صلاح من الدعم إلى الهجوم بسبب القناع

فى عيد ميلادها ... شاهد أجمل إطلالات منى عبد الغنى بالحجاب

منة فضالى فى إطلالة فراشة على الشاطئ.. صور

تعرف على الإتيكيت الصحيح للاعتذار عن حفلات الزفاف

فيديو

طرح البرومو الدعائى الثانى لفيلم Bumblebee .. فيديو
نبيلة مكرم تعتذر عن التعليق على أزمة النائبة الكويتية صفاء الهاشم لهذا السبب
رئيس مجلس الأمة الكويتي لوزير الهجرة: نرفض الإساءة لمصر والمخطئ سينال جزاءه
حل مشكلات التموين على الهواء فى برنامج على مسئوليتى ..فيديو
نبيلة مكرم توجه رسالة إلى شعب الكويت .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تنجح اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في مواجهة الادعاءات المثارة ضد مصر؟

هل تنجح اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في مواجهة الادعاءات المثارة ضد مصر؟