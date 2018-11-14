البطل محمود الكومي يروي موقفا مؤثرا مع الشهيد البطل ساطع النعماني ..فيديو

قال الرائد البطل محمود الكومي، إن الشهيد العقيد ساطع النعماني كان يعشق تراب الوطن وقدم أغلى ما يملك من أجله.



وأضاف الكومي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، على قناة صدى البلد، أنه عاصر البطل منذ إصابته في 2013، وكشف أنه بعد إصابته قام العقيد ساطع النعماني بزيارته في المركز الطبي العالمي، وكان حينها فاقدا البصر مثل البطل الشهيد ساطع النعماني.



وتابع الرائد البطل محمود الكومي، أن ساطع النعماني خاطبه بضرورة زيارة النقيب محمد الحايس أثناء فترة تلقيه العلاج في مستشفى الجلاء العسكري، ورفع من روحه المعنوية وقام بتقبيل رأس الحايس وطالبه بعودته سريعا إلى عمله.



وأشار البطل محمود الكومي، إلى أنه بعد إبصاره بعين واحدة، بعد أن تعرض للعمى الكلي 40 يوما، وشعر بالمعاناة التي كان يعاني منها البطل الشهيد ساطع النعماني.



وكشف الرائد البطل محمود الكومي، أن العقيد ساطع النعماني كان دائم الابتسامة ولم يشتكِ أبدا من معاناته، وكان حريصا جدا على زملائه، وكان دائما ما يقبل رأسه عندما يقابله وكان هو الآخر يقوم بتقبيل يديه.

