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محلل فلسطيني: رفع الحصار العامل الأهم للحفاظ على الهدوء في غزة

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 10:14 م
صدى البلد
خالد محيي الدين
علّق المحللُ السياسي والكاتبُ الفلسطيني، حسن عبدو، على التهدئة الموجودة حاليًا في قطاع غزة، قائلًا: "إلى الآن هُناك هدوء حذر.. ولا أتوقع أن يكون هناك أي تَصعيد.. هناك التزام فلسطيني.. المقاومة التزمت ما طُلب منها في هذه التهدئة.. وبالمقابل هناك هدوء مُنذ الساعات الأولى للتهدئة؛ لذلك من المُحتمل أن تستمر التهدئة بهذه الطريقة مالم يكن هناك خرق تستخدمه إسرائيل كذريعة للتصعيد".

وأضاف «عبدو»، خلال لقائهِ على شاشة «الغد» الإخبارية، مع الإعلامي محمد المغربي، أنَّ أهم جُزء في التوتر المَوجود حاليًا؛ هو الضغط المُتواصل والحصار المفروض على قطاع غزة، ولولا هذا الضغط المُتواصل والحصار لما كان هناك حراكًا شعبيًا ولما كان هناك تصعيدًا من حين لآخر، لذلك طموح إنهاء الحصار ليس هو طموح حركة حماس فقط؛ بل هناك إجماع كامل لدى كل شرائح المجتمع في غزة والفصائل الفلسطينية بالذهاب نحو صيغة تَرفع الحصار عن القطاع مقابل الهدوء.

وكانت الغرفة المشتركة للفصائل الفلسطينية، أكدت أنها ستلتزم بهذا الإعلان؛ طالما التزم به الاحتلال، بينما أعلنت حركة حماس إمكانية العودة إلى تفاهمات وقف إطلاق النار، حال توقف الاحتلال عن عدوانه.
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