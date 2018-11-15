ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

برلماني: إطلاق اسم ساطع النعماني على ميدان النهضة تكريم حقيقي للشهيد

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 02:24 ص
صدى البلد
معتز الخصوصى
نعى النائب عاطف مخاليف، الشهيد البطل العقيد ساطع النعماني، لافتًا إلى أن الشهيد قدم نفسه وروحه للوطن قبل أي شيء.

وأشاد "مخاليف"، خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق اسم الشهيد ساطع النعمانى على ميدان النهضة، قائلًا: "هذا هو التكريم الحقيقي للبطل الشهيد".

تجدر الإشارة إلى أن العقيد ساطع النعمانى، ضحية الإخوان فى ميدان النهضة، وافته المنية أمس، في مستشفى سانت مارى فى العاصمة البريطانية لندن، وكان النعمانى يستكمل علاجه بالخارج بعدما شعر بتدهور فى حالته إلى أنه توفي فور نقله للمستشفى لإسعافه.
loading...

ترشيحاتنا

متحدث الجيش الليبى يكشف عن طلب قدمه المشير حفتر للقيادة المصرية

منة فضالى فى إطلالة فراشة على الشاطئ.. صور

مياه الأمطار تصل إلى داخل صالات مطار الكويت الدولي.. فيديو

تحطم مركب صيد ونجاة 22 صيادا أمام جبل الزيت شمال الغردقة.. صور

بعد رحيل رونالدو.. 4 لاعبين بـ أجر خرافي في ريال مدريد

وزير الرياضة يزور نادى الزمالك لحل الأزمات المشتعلة وأبرزها الصحفيين

أحمد موسى يعلن خبراً ساراً بخصوص مشكلات التموين.. فيديو

جحيم فى ليستر.. 3 أصدقاء يحرقون أما وأطفالها للحصول على تأمين خيالي.. شاهد

سلاح تويتر ينقلب فى وجه محمد صلاح من الدعم إلى الهجوم بسبب القناع

فيديوجراف| رد ناري من إعلاميين كويتيين على النائبة صفاء الهاشم

سيدة تطلق الزغاريد على الهواء للشهيد ساطع النعماني

أمطار الكويت تشل الحياة.. والسيول تغرق الشوارع.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المنتخب الأوليمبي يؤدى مرانه الأخير استعدادا لـ ودية تونس.. صور

استمرار أعمال إزالة مياه الأمطار بعدة مناطق بمطروح .. صور

طرح بوسترات لفيلم Toy Story 4 .. صور

سلاح تويتر ينقلب فى وجه محمد صلاح من الدعم إلى الهجوم بسبب القناع

فى عيد ميلادها ... شاهد أجمل إطلالات منى عبد الغنى بالحجاب

فيديو

تفاصيل هدم مشتل «Heaven 47» بالزمالك بدون سابق إنذار
محافظ الدقهلية: ضخ 100 أتوبيس مكيف 30 راكبا خلال 3 شهور.. فيديو
التنمية المحلية: رصد 1.2 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات الصرف الصحي بالصعيد
فيديوجراف| رد ناري من إعلاميين كويتيين على النائبة صفاء الهاشم
الأرصاد: أمطار غزيرة على سيناء والوجه البحري.. ارتدوا الملابس الشتوية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تنجح اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في مواجهة الادعاءات المثارة ضد مصر؟

هل تنجح اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في مواجهة الادعاءات المثارة ضد مصر؟