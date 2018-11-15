برلماني: إطلاق اسم ساطع النعماني على ميدان النهضة تكريم حقيقي للشهيد

نعى النائب عاطف مخاليف، الشهيد البطل العقيد ساطع النعماني، لافتًا إلى أن الشهيد قدم نفسه وروحه للوطن قبل أي شيء.
وأشاد "مخاليف"، خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق اسم الشهيد ساطع النعمانى على ميدان النهضة، قائلًا: "هذا هو التكريم الحقيقي للبطل الشهيد".
تجدر الإشارة إلى أن العقيد ساطع النعمانى، ضحية الإخوان فى ميدان النهضة، وافته المنية أمس، في مستشفى سانت مارى فى العاصمة البريطانية لندن، وكان النعمانى يستكمل علاجه بالخارج بعدما شعر بتدهور فى حالته إلى أنه توفي فور نقله للمستشفى لإسعافه.