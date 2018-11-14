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أخبار البلد

مريض بمستشفى قليوب للتأمين الصحي يشكو من التمييز في صرف علاج فيروس C

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 11:38 م
صدى البلد
أماني نوار
قالت مؤسسة مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان، إنها تلقت شكوى من المواطن إبراهيم محمد بيومي مرسي، المقيم بإحدى قرى مركز قليوب بمحافظة القليوبية، والذي يتضرر من تعنت مستشفى قليوب للتأمين الصحي في صرف علاج فيروس سي له على الرغم من استيفاء كل الفحوصات المطلوبة على مدار 4 شهور حتى الآن.

وأضافت المؤسسة في بيان، أنه "فوجئ المريض بمديرة المستشفى تخبره بأن سبب تأجيل صرف العلاج لمرضى التأمين الصحى أن هناك تعليمات بالاهتمام بمبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على المرض دون مرضى التأمين الصحي، ما أثار حفيظة المرضى وقاموا بتقديم العديد من الشكاوى وهو ما يعد فهم خاطئ لتعليمات الرئيس".

وطالبت المؤسسة وزارة الصحة بعدم التمييز بين المرضى، مشددة في بيانها على عدم منطقية ترك المرضى للموت لحين الانتهاء من المبادرة.

من جانبه، طالب أحمد فوقي رئيس المؤسسة، وزارة الصحة بالتحقيق العاجل والفوري في الشكوى رقم 1382142 ببوابة الشكاوى الحكومية وعدم التمييز بين مرضى التأمين الصحي والمرضى الذين تشملهم مبادرة الرئاسة.
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