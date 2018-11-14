الأمير عباس حلمي يكشف أسرار قصر محمد علي بالمنيل

كشف الأمير عباس حلمي، حفيد الخديو عباس حلمي الثاني وسليل أسرة محمد علي، أسرار قصر محمد علي بالمنيل قائلا: القصر في الحقيقة حديقة في عهد المماليك ، وإنشاءات في عهدهم من أجل الاستمتاع ".



وأضاف خلال لقائه ببرنامج "معكم منى الشاذلي"، المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن الأشجار المتواجدة بداخله جاءت من جميع أنحاء العالم، مضيفا أن هناك بعض الأشجار تتخطى 400 عام حتى الآن.



وأوضح أن محمد علي نجل الخديو توفيق، شقيق الخديو عباس، هو صاحب قصر المنيل، وليس كما يعرف بأنه قصر محمد علي حاكم الدولة المصرية.