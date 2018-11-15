اليوم.. معرضان للفنون التشكيلية للأطفال بمكتبة الإسكندرية

تفتتح مكتبة الإسكندرية، اليوم الخميس، معرضين للفنون التشكيلية وهم معرض "الورشة- إبداعات الطفل والنشء" ومعرض "فن الطفل"، في تمام الساعة السابعة مساءا بقاعتي المعارض الشرقية والغربية بمركز المؤتمرات بالمكتبة.





وتعتبر هذه الدورة من معرض "الورشة- إبداعات الطفل والنشء" هي الدورة الحادية عشر، حيث يتضمن عرض لنتاج الأطفال والنشء الذين شاركوا في ورش العمل المختلفة التي أقيمت على مدار اجازتي نصف العام والصيف، وتتنوع ورش العمل التي تقدمها مدرسة الفنون بين الفنون التشكيلية (نحت، خزف، موزاييك، صلصال.. إلخ) والمسرح (تصنيع عرائس، ألعاب مسرحية)، والسينما (فيلم تحريك، مبادئ صناعة الفيلم، مبادئ صناعة فيلم رسوم متحركة)، ويقام المعرض في قاعة المعارض الشرقية بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية ويستمر حتى يوم الاثنين 26 نوفمبر 2018.





أما المعرض الثاني هو "فن الطفل" ويعرض نتاج عمل على مدار عامين التي أنتجها الأطفال المشاركين في فصول الرسم التي تنظمها مدرسة الفنون وتشرف عليها د. أسماء بربري، ويحمل المعرض عنوان "عالم الأسطورة والخيال" وهو الملتقى الثالث وفيه سنتعرف على عالم الطفل المليء بالرموز الدالة على أحلامهم ورغباتهم، ووسيلة تواصل نستطيع منها نتعرف على حكاياتهم برؤيتهم.



