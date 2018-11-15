ورحل العقيد ساطع النعماني بطل معركة بين السرايات.. نواب البرلمان يرسلون برقيات تعزية في الشهيد.. ويؤكدون: سجل اسمه من نور في سجل الأبطال المصريين.. والتاريخ لن ينسى تضحيات أبنائه

متحدث البرلمان: الصقر ساطع النعمانى يعيش فى قلوب وعقول كل المصريين

وكيل النواب ناعيا العقيد ساطع النعماني: سجل اسمه من نور

زعيم الاغلبية عن وفاة العقيد ساطع النعماني: التاريخ لن ينسى تضحية أبناء مصر

برلماني: ساطع النعماني الورد الحقيقي اللي فتح في جناين مصر









نعى عدد من نواب البرلمان الشهيد العقيد ساطع النعمانى، الذي توفى فجر أمس، فى مستشفى سانت مارى بالعاصمة البريطانية لندن، حيث أكدوا أن العقيد ساطع النعماني، الذي رحل عن عالمنا ، ضرب صورة واضحة في التضحية والصمود أمام جماعة الإخوان والتي اصيب في مواجهتهم وفقد بصره ثم فقد حياته ، كما أشاروا إلى أن أي تكريم لا يناسب حجم ما قدمه من أجل وطنه وبلده ، كما أوضحوا أن الشهيد البطل سجل اسمه من نور فى سجل الأبطال المصريين بما قدمه من تضحية، شهد عليها القاصي والداني.





فى البداية توجه الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب بالعزاء للواء محمود توفيق وزير الداخلية فى وفاة شهيد الوطن العقيد ساطع النعماني، ضحية الإرهاب من جماعة الاخوان الارهابية في أحداث ميدان النهضة ، مؤكدا ان الصقر " النعمانى " حفر اسمه بحروف من نور فى قلوب وعقول كل المصريين فهو يعيش فى قلوبنا وعقولنا ولن ننساه ابدا.





وتقدم " حسب الله " فى بيان له بخالص العزاء لأسرة البطل الشهيد العقيد متوجها بالدعاء من المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.





وأكد الدكتور صلاح حسب الله أن سقوط الشهداء من ابطال الجيش والشرطة البواسل دفاعا عن تراب الوطن يتوجهم بأعلى درجات الشهادة، ويؤكد عزم المصريين على الاستمرار في حربهم المقدسة ضد الإرهاب، حتى يتطهر كامل تراب الوطن من دنس ورجس الارهاب والارهابيين ويزيد عزيمة رجالنا الأبطال في الجيش والشرطة على خوض المعركة إلى نهايتها.





ونعى النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، العقيد ساطع النعمانى، الذي توفى فجر أمس ، فى مستشفى سانت مارى بالعاصمة البريطانية لندن، مؤكدًا أن الشهيد البطل سجل اسمه من نور فى سجل الأبطال المصريين بما قدمه من تضحية، شهد عليها القاصي والداني.





وقال وهدان في تصريحات ، إن جنود وأبطال القوات المسلحة والشرطة يقدمون أنفسهم فداء لهذا الوطن ويرون كل يوم بطولات جديدة على أرض هذا الوطن العزيز، مشيرًا إلى هذه البلد صعب المنال بفضل رجاله الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه.





وأكد أن مصر مهما حدث من محاولات ومكائد وتحديات فنحن نتجاوز كل هذه التحديات وعلى مدار التاريخ كل التجارب التى مضت كانت محاولات بائسة تريد النيل بالأمة المصرية وكلها فشلت بفضل وجود أبطال أفذاذ يضحون بكل غالي ونفيس من أجل رفعة دولتهم.





ونعى زعيم الاغلبية ورئيس ائتلاف دعم مصر الدكتور عبد الهادى القصبى وفاة العقيد ساطع النعماني، نائب مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور الأسبق، في لندن، قبل ساعات قليلة من عودته إلي القاهرة عقب جراحة أجراها في عينيه داعيا ان يلهم ذويه الصبر والسلوان وان يدخله فسيح جناته.





وقدم فى بيان صحفى التحية لكل شهداء الوطن ومن بينهم الشهيد البطل العقيد النعمانى والذى ضحى بنور عينه وجسده فى سبيل بناء الوطن فى فترة كانت صعبة على المصريين شهدت من خربوا ولم تعنيهم حرمة الروح والدماء وفضحهم الشعب بمخططاتهم.





وأضاف قنديل أن زعيم الاغلبية أكد ان التاريخ لن ينسي تضحيات أبنائه فى سبيل الشعب المصرى وبناء الوطن رغم التحديات التى تواجهنا ، مشيرا الى ان الارهاب الاسود أراد أن يهزم ارادتنا ولكن تصدى الشعب المصرى بدعم جيشه وشرطته دحر أفكارهم ومخططاتهم ولن يفلحوا فى زعزعة استقرارنا.





ونعى النائب محمد ماهر حامد، عضو مجلس النواب عن دائرة الخليفة والمقطم والدرب الأحمر، وأمين حزب مستقبل وطن بالقاهرة، الشهيد البطل العقيد ساطع النعماني، مؤكدًا أنه مثال حي لتضحية ابطالنا من الشرطة والقوات المسلحة في الدفاع عن هذا الوطن وهو الورد الحقيقي اللي فتح في جناين مصر





وقال ماهر في بيان صحفي له ، إن العقيد ساطع النعماني، الذي رحل عن عالمنا أمس ، ضرب صورة واضحة في التضحية والصمود أمام جماعة الإخوان والتي اصيب في مواجهتهم وفقد بصره ثم فقد حياته اليوم، مشيرًا إلى أن أي تكريم لا يناسب حجم ما قدمه من أجل وطنه وبلده





وأضاف "أمين حزب مستقبل وطن بالقاهرة"، أن الشرطة المصرية خاضت، بعد عزل الإخوان من الحكم معارك طاحنة ومواجهات شرسة على كل الجبهات ضد الإرهاب، وضد كل أشكال الخروج عن القانون للحفاظ على الاستقرار الداخلي والانضباط فى الشارع من أجل استقرار الوضع للشعب المصري، وهي اليوم تقدم شهيد جديد كتب اسمه بحروف من نور في سجلات الشهداء.





وأشار إلى أن عدد شهداء الشرطة خلال الأشهر الذى شهدت أحداث رابعة والنهضة بلغ 114 شهيدا، منهم 30 ضابطا و82 مجندا وفرد شرطة، كانوا أشبه بالدم اللي طهر شوارع مصر لا يمكن أن نكافئهم مهما قدمنا لهم من تكريمات مقابل ما فعلوه من أجل وطنهم وبلدهم، كما لا يمكن أن ننسى جرائم تلك الجماعة الآثمة في حق الشعب المصري.



