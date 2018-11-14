زميل ساطع النعماني يروي تفاصيل إصابته على يد الإخوان فى معركة بين السرايات

قال اللواء مصطفى رجائي عبد الفتاح، مساعد وزير الداخلية لمنطقة سيناء سابقًا، وأحد رفاق البطل الشهيد ساطع النعماني، إن الشهيد ساطع النعماني كان متفانيا في عمله لمصر.



وأشار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "رأي عام"، تقديم الإعلامي "عمرو عبد الحميد"، المُذاع عبر فضائية "تن"، إلى أن الشهيد ساطع النعماني لم يرهب في الدفاع عن أبناء وطنه.



وأوضح: «كان مثالا للرجولة والشهامة والإقدام، كان من المشهود لهم بالكفاءة التي ليس لها نظير»، مضيفا: «أثناء تواجده معي في العمل بالجيزة كان هناك اخطار بين المعتصمين في ميدان النهضة وبين أهالي بين السرايات، وعندما أخذ الإخطار تفاجأ أن الإخوان خرجوا علي اهالي بين السرايات بضرب النار بسبب رفضهم أسلوب الإخوان».



وأكمل: «سرعان ما تحرك العقيد ساطع بصحبة أفراد الشرطة، لحماية أهالي بين السرايات، وأول ما وصلوا قام الإخوان بضرب النيران، ووجهوا للعميد ساطع دفعة نيران في وجهه، أصابت وجهه 4 طلقات، أدت إلي فقدان الرؤية».



وتابع: «الأهالي لم يتخلوا عن العقيد ساطع، وأخذوه بسرعة علي موتوسيكل علشان الشوارع كانت مقفولة، ونقلوه بسرعة لمستشفي الشرطة، وأمر وزير الداخلية حينها بسفر العقيد ساطع النعماني لتلقي العلاج في لندن».



