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تعليم

بالأسماء.. ننشر تشكيل اتحاد طلاب تمريض القاهرة

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 03:38 ص
صدى البلد
ياسمين سامي
أكد نبيل عصام رئيس اتحاد طلاب كلية التمريض بجامعة القاهرة على استمرار الانتخابات الطلابية بالكلية وذلك لانتخاب رئيس الإتحاد ونائبه على مستوى الجامعة. 

وأعلن "نبيل"، فى تصريح لـ"صدى البلد"، عن تشكيل اتحاد تمريض بجامعة القاهرة، حيث فاز الطالب نبيل عصام محمد برئاسة إتحاد طلاب الكلية ، وأحمد محمد عبد العزيز نائب رئيس الاتحاد ، و فى لجنة الأسر فاز بمنصب الامين الطالب احمد عماد عبدالحكيم ، وفى اللجنة الرياضية فاز خالد محمد ابراهيم ، وفى اللجنة الثقافية فاز احمد فؤاد جاد ، وفي اللجنة الفنية فازت امل خالد يحي ، وفى لجنة الجوالة فاز شريف ياسر فاروق وفى اللجنة الاجتماعية فاز محمد عبد الباسط محمد،وفى اللجنة العلمية فاز محمد السعيد ابراهيم.

وكانت قد انطلقت الجولة الأولى من انتخابات اتحاد الطلاب، في جمیع الجامعات، الأحد الماضى، في تمام الساعة التاسعة صباحا، واستمرت حتى الساعة الثالثة عصرا، لتبدأ أعمال فرز الأصوات عقب إغلاق باب التصویت مباشرة، بحضور المرشحین، أو وكلائهم، لإعلان أسماء الفائزین بعضویة الاتحادات الطلابیة بالكلیات.

و تم اجراء انتخاب أمناء اللجان ومساعدیهم على مستوى الكلیات فى 13 نوفمبر، وقد تم انتخاب رئیس الاتحاد ونائبه على مستوى الكلیات فى 14 نوفمبر، وفي الیوم التالي 15 نوفمبر یجري انتخاب رئیس الاتحاد ونائبه وأمناء اللجان على مستوى الجامعة.

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