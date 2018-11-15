السيسي يأمر بإطلاق اسم الشهيد ساطع النعماني على ميدان النهضة.. نواب البرلمان: قرار صائب.. والبطل قدم نفسه وروحه للوطن قبل أي شيء

برلمانى: إطلاق اسم الشهيد ساطع النعماني على ميدان النهضة أقل تكريم له

نائب: تكريم حقيقي للشهيد

برلمانى: تقدير من الرئيس لتضحيات أبنائه

أشاد عدد من نواب البرلمان بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بإطلاق اسم الشهيد ساطع النعماني على ميدان النهضة؛ حيث أكدوا أن تكريم روح الشهيد ساطع النعمانى بإطلاق اسمه على ميدان النهضة يعتبر أقل تقدير لشهيد ضحى بروحه من أجل وطنه، وأشاروا إلى أن العقيد ساطع النعمانى سيظل بطلا، واسمه خالدا فى تاريخ مصر، مهما مر الزمن.قال النائب يونس الجاحر، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، إن إطلاق اسم الشهيد ساطع النعماني على ميدان النهضة؛ يعتبر أقل تقدير للشهيد، تكريما له على دوره الوطني، مشيرا إلى أنه قرار صائب من الرئيس عبد الفتاح السيسي.وأكد الجاحر فى تصريحات لـ"صدى البلد" أن العقيد ساطع النعمانى سيظل بطلا، واسمه خالدا فى تاريخ مصر، مهما مر الزمن.وأوضح وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى أن الرئيس السيسى يثبت دائما يوما بعد يوم أنه إنسان، فلا يبخل بجهود فى تحقيق الرعاية الاجتماعية والصحية للشهداء، وهو أمر غير مسبوق من جانبه للاهتمام بأسر الشهداء.ونعى النائب عاطف مخاليف، الشهيد البطل العقيد ساطع النعماني، مشيرا إلى أن البطل الشهيد قدم نفسه وروحه للوطن قبل أي شيء.وأشاد مخاليف، خلال تصريحات لـ"صدى البلد" بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق اسم الشهيد ساطع النعمانى على ميدان النهضة قائلا: "هذا هو التكريم الحقيقي للبطل الشهيد".وقال النائب حمادة القسط، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، إن إطلاق اسم الشهيد ساطع النعماني على ميدان النهضة؛ ليس أمرا جديدا على الرئيس السيسى، مشيرا إلى أن الرئيس يقدر تضحيات المصريين من أبنائه الذى يضحوا بأرواحهم فداءً للوطن.وأضاف القسط، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن تكريم روح الشهيد ساطع النعمانى بإطلاق اسمه على ميدان النهضة يعتبر أقل تقدير لشهيد ضحى بروحه من أجل وطنه، مؤكدا أن الرئيس لن يتوانى فى رعاية أسرة الشهيدة وتقديم خدمات لأسر الشهداء من رجال الجيش والشرطة.وأوضح عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان أن الدولة تطلق أسماء شهدائها على أى شارع أو مدرسة أو ميدان تخليدا لذكراهم، وتقديرا لجهودهم وتشريفا لتضحياتهم لوطنهم.وكان الإعلامى أحمد موسى أعلن أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمر بإطلاق اسم الشهيد ساطع النعماني، على ميدان النهضة.وقال "موسى"، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتى» المذاع على قناة "صدى البلد": «شكرًا سيادة الرئيس، أبناء مصر أمام أعين الرئيس عبد الفتاح السيسي، رغم حجم المسئولية والتحدي».وأضاف أن هذا الخبر حصري لبرنامج "على مسئوليتي".