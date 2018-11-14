عمرو مدكور: وزارة التموين تستهدف وصول الدعم لمستحقيه

قال الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين، إن الهدف الرئيسي للدولة فى هذه الفترة هو وصول الدعم لمستحقيه، موضحا أن هناك بعض المواطنين تحصل على التموين من أكثر من جهة وبدون حق.



وأضاف خلال حواره، ببرنامج «على مسئوليتى» المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامى أحمد موسى، أن المواطن الذى يحصل على سلع بدون حق يكون جزءا من حق مواطن آخر.



وأشار إلى أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين قام بمواجهة تسريب الدعم مؤكدًا أن بعض الأسماء الوهمية تحصل على الدعم بدون وجه حق.



وتابع أن منظومة التموين سهلة وايضا معقدة فى نفس الوقت.