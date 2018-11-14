أولمبي الجزائر يعتذر عن مواجهة مصر وديا.. ومنتخب تونس بديلا

اعتذر المنتخب الأولمبي الجزائري لكرة القدم، عن مواجهة نظيره المصري وديا، وهو اللقاء الذي كان مقررا إقامته يوم 19 نوفمبر الجاري.



ويدرس الجهاز الإداري للمنتخب الأولمبي المصري، إمكانية خوض لقاء آخر مع المنتخب التونسي، ليكون بديلا عن مباراة الجزائر التي ألغيت.



جدير بالذكر أن المنتخب الأولمبي المصري سيواجه نظيره التونسي وديا غدا الخميس على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب، حيث وصلت بعثة المنتخب التونسي إلى الإسكندرية مساء اليوم الأربعاء.



من جهة أخرى، حرص هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، رفقة أحمد مجاهد عضو المجلس، وعامر حسين رئيس فرع الإسكندرية، على زيارة معسكر المنتخب الأولمبي في الإسكندرية، كما عقد أبوريدة اجتماعا مع الجهاز الفني للمنتخب واللاعبين، وتحدث معهم عن ضرورة بذل الجهد خلال الفترة القادمة، مؤكدا أن هذا المنتخب سيمثل قوام المنتخب الأول في الفترة المقبلة.