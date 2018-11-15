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رياضة

فكري: محطة الزهراء جاهزة لانطلاق مهرجان الخيول العربية الأصيلة

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 12:34 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
أوضح اللواء هشام فكري رئيس الإدارة المركزية لتربية الخيول العربية مدير محطة الزهراء ، أن ما يزيد عن 300 حصان من الخيول العربية الأصيلة، ذات السلالات النادرة والمتميزة، سيتنافسون في مهرجان الزهراء الثاني والعشرين والبطولة الدولية العشرين لجمال الخيول العربية الأصيلة، والتي ستنطلق غدا الخميس بمحطة الزهراء.

وقال مدير محطة الزهراء :"انهينا كافة الترتيبات اللازمة لاستضافة المهرجان والمشاركين فيه" مشيرا إلى أن المهرجان يقام سنويا ضمن الأجندة الدولية لمنظمة المؤتمر الأوروبي ومنظمات الخيل العربية الأصيلة "الأيكاهو" وبرعاية الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ويستمر أربعة أيام".

وأكد اللواء فكري أن مسابقات المهرجان تقام تحت إشراف حكام أجانب معتمدين من منظمة "الأيكاهو" لاختيار الخيل الأجمل، موضحا أنه سيتم تخصيص أول يومين في المهرجان، الذي يستمر حتى يوم 18 نوفمبر الجاري، للبطولة القومية والتي تتنافس خلالها خيول المزارع المصرية، على أن تنطلق البطولة الدولية في اليوم الثالث، (السبت المقبل) بمشاركة خيول من مزارع عربية ومصرية.
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