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تعليم

الأعلى للجامعات يكشف حقيقة عدم الاعتراف بخريجي كليات الطب غير المعتمدة

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 10:28 م
الدكتور عادل العدوي
الدكتور عادل العدوي
عمرو ممدوح
كشف الدكتور عادل العدوي، وزير الصحة الأسبق، وأمين لجنة قطاع الدراسات الطبية بالمجلس الأعلى للجامعات، حقيقة عدم قبول خريجي كليات الطب غير المعتمدة بنقابة الأطباء، وذلك بحلول عام 2022، مؤكدا أن ذلك الأمر غير صحيح.

وأضاف العدوي، في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد» أنه بحلول عام 2022، غير مقبول وجود كلية طب غير معتمدة، مشيرا إلى أن كل كليات الطب يجب عليها العمل للحصول على الاعتماد، وكذلك كليات الطب المعتمدة، يجب أن تحصل على تجديد الاعتماد.

وأوضح وزير الصحة الأسبق، وأمين لجنة قطاع الدراسات الطبية بالمجلس الأعلى للجامعات، أن هناك خطة لتطوير النظام الدراسي بكليات الطب، بدأت منذ العام الدراسي الحالي، ومن ضمنها نظام خمس سنوات دراسة، وعامان للتدريب بكليات الطب، مشيرا إلى أن ذلك لضمان مستوى متميز لخريجي كليات الطب في مصر على مستوى العالم.
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